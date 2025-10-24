Életmód

Mindenféle ajánlást olvasni az interneten, kinek hány ezer lépést érdemes megtennie naponta egészségének megőrzése érdekében. Most a 60 feletti nőkön van a fókusz, ugyanis egy friss tanulmány megmondja, mennyi az ajánlott lépésszám naponta.

Az egészséges életmód szerves része a napi szintű mozgás, amit egy bizonyos kor után sem lehet hanyagolni. Bár évek óta a napi 10 000 lépésszám megtétele a javasolt mennyiség, egy friss tanulmány rámutat arra, hogy 60 év feletti nőként, hogyan kell ezen változtatni. Lássuk!

Sétáló nő kutyával
Itt a pontos szám, mennyit kellene gyalogolni a 60 feletti nőknek: nem tízezer lépés és nem is egy óra

Számos tanulmány alátámasztja azt a teóriát, hogy a mérsékelt, de rendszeres mozgás meghosszabbítja az életet. Ezt bizony 60 év felett sem szabad elfelejteni, és bár általános ajánlás nincs (annak ellenére, hogy évek óta a napi 10 000 lépés megtétele uralkodik), a  bostoni (Egyesült Államok)  Mass General Brigham kórházhálózat tanulmányának fókuszában a 60 év feletti nők állnak, és az, hogy nekik hány ezer lépést kellene megtenniük naponta.

A kutatók megfigyelték a napi 4000 és 7000 közötti lépésszám és a bármilyen okból bekövetkező halálozás közötti összefüggéseket, különös tekintettel a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozásokra.

A megjelent tanulmány fő megállapítása, hogy a napi legalább 4000 lépés megtétele, akár csak heti egy-két napon is, összefüggésben áll az idősebb nők körében a halálozás és a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával.

 

A tanulmányról

13 547, átlagosan 71 éves nőt követtek nyomon, akik 2011 és 2015 között hét egymást követő napon viseltek gyorsulásmérőt (aktivitáskövetőt), és közel 11 éven át figyelték őket. A vizsgálat kezdetén mindannyian mentesek voltak szív- és érrendszeri betegségektől vagy rákos megbetegedésektől. A 2024 végéig tartó követési időszak alatt 1765-en (13%) haltak meg, és 781-nél (5%) alakult ki szív- és érrendszeri betegség.

A kutatás szerint azoknál, akik a hét egy vagy két napján legalább napi 4000 lépést tettek meg, 26%-kal alacsonyabb volt a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata, és 27%-kal kisebb a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata azokhoz képest, akik a hét folyamán egyszer sem érték el ezt a lépésszámot.

Azoknál, akik legalább három napon elérték a napi 4000 lépést, a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata már 40%-kal csökkent, míg a szív- és érrendszeri halálozás kockázata változatlanul 27% maradt.

A napi 5000–7000 lépés megtétele a hét három vagy több napján további előnyökkel járt: a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata 32%-kal csökkent, miközben a szív- és érrendszeri halálozás kockázata stabilizálódott, 16%-on maradt.

Fontos megjegyezni, hogy ez egy megfigyeléses tanulmány, így nem lehet egyértelműen ok-okozati kapcsolatot megállapítani. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a fizikai aktivitást csak egyetlen hét alatt mérték, ezért nem tudták figyelembe venni a hosszabb távú viselkedésváltozásokat, és az étkezési szokásokról sem álltak rendelkezésükre adatok.

Forrásunk volt.

