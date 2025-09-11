Utazás

2025.09.11.

10 nyomós érv, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett

Nosalty profilképe Nosalty

A gyaloglás egy bárki által könnyen végezhető mozgásforma, ráadásul nem kerül semmibe, és rendkívül sok pozitív hatása van. 10 nyomós érvet hoztunk, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett.

Köztudott, hogy a testmozgás javítja az egészségét és a közérzetét, de valószínűleg nem a Vércukorszint az első, ami ilyenkor eszünkbe jut. Pedig a séta, pontosabban az aktív, akár gyorsabb tempójú gyaloglás rendkívül egészséges, ráadásul nemcsak hogy ingyenes, de idősebb korban is végezhető gyakorlat. Összegyűjtöttünk 10 nyomós érvet, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett is az egészségünk érdekében:

Idős pár kézen fogva sétál a fák alatt
10 nyomós érv, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett

 Mennyit ajánlott az időseknek naponta gyalogolnia? 

Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) azt ajánlja, hogy a 65 éves és annál idősebb felnőttek hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású aerob testmozgást végezzenek.

Ezt el lehet osztani a hét valamennyire napjára egyenletesen, vagy kevesebb nap hosszabban is lehet sétálni - egészségi állapotunktól és edzettésünktől függően. 

4 tipp, hogy a séta a mindennapi rutin részévé váljon 

  • Kezdjük kicsiben: ha hosszabb ideig inaktívak voltunk, érdemes először rövidebb, akár 5-10 perces sétákat tenni az otthonunk körül. Később növelhetjük az időt és a távot.  
  • Tűzzünk ki célokat: a testünknek és egészségi állapotunknak megfelelően tűzzünk ki reális célokat. Enélkül hamar elmehet a kedvünk az egésztől.
  • Fő a biztonság: viseljünk kényelmes, az időjárásnak megfelelő ruházatot. Legyen nálunk víz a hidratálás érdekében, valamint telefon, hogy baj esetén segítséget tudjunk hívni, és előzetesen mindig tájékoztassunk valakit, merre járunk. 
  • Válasszunk megfelelő cipőt: a kényelmes, biztonságos cipő segíthet csökkenteni a sérülések és esések kockázatát. 

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

10 fotó

Forrásunk volt.

Hirdetés
Felejtsd el az öblítőt, itt a törökök olcsó házi trükkje, amitől pihe-puhák lesznek a textíliák

Legújabb receptek

reform palacsinta

Egyszerű banános zabpalacsinta

Ez a banános zabpalacsinta tökéletes az olyan reggelekre, amelyeken kicsit szeretnénk kényeztetni magunkat, de ahhoz lusták vagyunk, hogy valami túl bonyolultba fogjunk bele. Tejterméket és ...

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept