A gyaloglás egy bárki által könnyen végezhető mozgásforma, ráadásul nem kerül semmibe, és rendkívül sok pozitív hatása van. 10 nyomós érvet hoztunk, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett.

Köztudott, hogy a testmozgás javítja az egészségét és a közérzetét, de valószínűleg nem a Vércukorszint az első, ami ilyenkor eszünkbe jut. Pedig a séta, pontosabban az aktív, akár gyorsabb tempójú gyaloglás rendkívül egészséges, ráadásul nemcsak hogy ingyenes, de idősebb korban is végezhető gyakorlat. Összegyűjtöttünk 10 nyomós érvet, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett is az egészségünk érdekében:

10 nyomós érv, miért érdemes rendszeresen gyalogolni 60 felett

Mennyit ajánlott az időseknek naponta gyalogolnia?

Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) azt ajánlja, hogy a 65 éves és annál idősebb felnőttek hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású aerob testmozgást végezzenek.

Ezt el lehet osztani a hét valamennyire napjára egyenletesen, vagy kevesebb nap hosszabban is lehet sétálni - egészségi állapotunktól és edzettésünktől függően.

4 tipp, hogy a séta a mindennapi rutin részévé váljon

Kezdjük kicsiben: ha hosszabb ideig inaktívak voltunk, érdemes először rövidebb, akár 5-10 perces sétákat tenni az otthonunk körül. Később növelhetjük az időt és a távot.

Tűzzünk ki célokat: a testünknek és egészségi állapotunknak megfelelően tűzzünk ki reális célokat. Enélkül hamar elmehet a kedvünk az egésztől.

Fő a biztonság: viseljünk kényelmes, az időjárásnak megfelelő ruházatot. Legyen nálunk víz a hidratálás érdekében, valamint telefon, hogy baj esetén segítséget tudjunk hívni, és előzetesen mindig tájékoztassunk valakit, merre járunk.

Válasszunk megfelelő cipőt: a kényelmes, biztonságos cipő segíthet csökkenteni a sérülések és esések kockázatát.

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

10 fotó

Forrásunk volt.