2025.10.29.

Mit főzzek ma? Kovászos céklás kenyér, a nagyi tökfőzeléke és pihe-puha kelt túrós batyu lesz a mai nap megmentője

Az ősz is rendkívül színes, már ami a szezonális alapanyagokat illeti, és ezt mi sem bizonyítja jobban mint ez a kovászos céklás kenyér, amit ezúttal tökfőzelékkel párosítottunk. A kelt túrós batyu pedig olyan pihe-puha, hogy akár a fejünket is ráhajthatnánk - de inkább megesszük.

Mindenkinek van a nagymamájától egy nagybetűs receptje. Nálunk, ha tökfőzelékről van szó, ez az a recept, és szívesen megosztjuk veletek is - nektek már csak el kell készítenetek!

