2025.09.25.

Mit főzzek ma? Kecskesajtos sültcéklakrémleves, cukkinivajas spagetti és szilvás crumble a menü

Gyönyörű színű krémleves céklából, krémes spagetti cukkinivel, és morzsasüti szilvával. Nyammm!

Csoda színek, remek ízek, húsmentes menüsor:

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

nyárson sültek

Yakitori

Ha Japán ételeire gondolunk, legtöbben a sushit, a rament vagy a tempurát említjük. Pedig a mindennapok igazi hőse egy sokkal egyszerűbb fogás: a yakitori, vagyis a parázson sült ...

tócsni

Répás-cukkinis-krumplis tócsni

Ezek az aranybarna, kívül ropogós, belül omlós falatok fokhagymás tejfölbe mártva bármikor jól tudnak esni, akár egy késői reggeli alkalmával, akár napközben falatozzuk.

tojáskrém

Villámgyors tojáskrém

A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...

palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

