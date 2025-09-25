Csoda színek, remek ízek, húsmentes menüsor:
Mit főzzek ma? Kecskesajtos sültcéklakrémleves, cukkinivajas spagetti és szilvás crumble a menü
Gyönyörű színű krémleves céklából, krémes spagetti cukkinivel, és morzsasüti szilvával. Nyammm!
Gyönyörű színű krémleves céklából, krémes spagetti cukkinivel, és morzsasüti szilvával. Nyammm!
Ha Japán ételeire gondolunk, legtöbben a sushit, a rament vagy a tempurát említjük. Pedig a mindennapok igazi hőse egy sokkal egyszerűbb fogás: a yakitori, vagyis a parázson sült ...
Ezek az aranybarna, kívül ropogós, belül omlós falatok fokhagymás tejfölbe mártva bármikor jól tudnak esni, akár egy késői reggeli alkalmával, akár napközben falatozzuk.
A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...
Tapasztaltad már, hogy túlmelegszik az airfryered? Most megtudhatod, hogy biztonságos-e tovább használni a túlmelegedett eszközt! Otthon Tippünk következik.Szász Nóri
Nem esünk túlzásokba főzés terén: egyszerű leveshez egyszerű tésztaétel társul, a sort pedig egy 2:1-ben desszerttel fejeljük meg.
Imádjuk a kelkáposztát, hiszen ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, rostban bővelkedő, méregtelenítő, valamint koleszterin- és vércukorszint csökkentő hatású szuperzöldség. Most talán az egyik leggyakoribb felhasználási formájához adunk egy kis segítséget, hogy a kesernyés ízt örökre száműzzük! Lássuk, mai Napi Tippünket!
Október 1-jétől számos változás lép életbe a hazai szemétszállításban, amelyekkel érdemes tisztában lenni, mert jócskán rá lehet fizetni.
A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...