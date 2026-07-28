Grillezz!

2026.07.28.

Nosalty Mit főzzek ma? Balatoni fogások, standos receptek ebédre

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A kánikula a sarkon várja, hogy betörjön, ha pedig nem nyaralunk, kénytelenek leszünk otthon elkészíteni a finom balatoni fogásokat.

Aranyló fogások jönnek sorra.

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hamburger

Retró hamburger házi sült krumplival

Ha egy igazán kiadós, házias és mindenki által szerethető fogásra vágysz, ez a retró hangulatú hamburger tökéletes választás. A szaftos húspogácsa, a puha buci és a Vénusz 100%-os ...

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Piri-piri csirke egészben sütve

Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának ...

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sült csirke

Piri-piri csirke egészben sütve

Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának ...

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tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

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