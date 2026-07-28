Aranyló fogások jönnek sorra.
Nosalty Mit főzzek ma? Balatoni fogások, standos receptek ebédre
A kánikula a sarkon várja, hogy betörjön, ha pedig nem nyaralunk, kénytelenek leszünk otthon elkészíteni a finom balatoni fogásokat.
A kánikula a sarkon várja, hogy betörjön, ha pedig nem nyaralunk, kénytelenek leszünk otthon elkészíteni a finom balatoni fogásokat.
Aranyló fogások jönnek sorra.
Ha egy igazán kiadós, házias és mindenki által szerethető fogásra vágysz, ez a retró hangulatú hamburger tökéletes választás. A szaftos húspogácsa, a puha buci és a Vénusz 100%-os ...
Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának ...
Az óvári csirkemell igazi retró kedvenc azok közül az ételek közül, amelyekben néhány egyszerű alapanyagból lesz tartalmas, látványos főétel. A szaftos csirkemellre gombás réteg, ...
Furcsa szokásnak tűnhet, de utólag nagyon hálás lehetsz azért, ha még nyaralás előtt egy kis kávézaccot teszel a fagyasztódba. Hogy miért? Olvass tovább, mert cikkünkből kiderül!Nosalty
A social médiában az utóbbi időben szinte mindenhol felbukkan a kreatin az egészséges életmódot, sportolást, tudatos étrendet népszerűsítő bejegyzések között, de vajon megint egy múló trendről van szó, vagy egy valódi hatással rendelkező, tudományos alapokon nyugvó étrend-kiegészítőről?Brecz Judit
A Penny-Market Kft. a „WELLGOOD LENMAG 200 g” nevet viselő termékével akadt gond. A terméket határérték feletti ciánhidrogén-tartalma miatt visszahívták, így aki ilyet vásárolt, semmiképp ne fogyassza el.Nosalty
A görögdinnye vagy a sárgadinnye a jobb választás, ha figyelsz a vércukorszintedre? Dietetikusok elmagyarázzák, melyiknek milyen előnyei vannak, és hogyan érdemes fogyasztani őket.
60 éves kor felett már nem kell feltétlen edzőterembe járni ahhoz, (igaz, lebeszélni sem akarunk senkit), hogy növeld az erődet és izomtömegedet. Az edzők egyetértenek abban, hogy egy egyszerű gyakorlat napi szinten hozzátesz az egészséged megőrzéséhez, ha már túl vagy a hatodik X-en.
Ha már unod a görög joghurtot, vagy nem eszel tejterméket, mutatunk 5 fehérjedús alternatívát, amelyek még több fehérjét tartalmaznak, és dietetikusok szerint is remek választások uzsonnára, könnyű vacsorára.
Ha szereted a grillcsirkét, akkor emeld új szintekre, és készítsd el ezt a karakteres, pikáns változatot, a piri-piri csirkét. Legjobb, ha faszénen sül, de a füstölt paprikának ...
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Az óvári csirkemell igazi retró kedvenc azok közül az ételek közül, amelyekben néhány egyszerű alapanyagból lesz tartalmas, látványos főétel. A szaftos csirkemellre gombás réteg, ...