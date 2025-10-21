Ételek, melyeket szívesen látunk a tányérunkon:
Mit főzzek ma? Bakonyi betyárleves, hot dog leveles tésztában és puha almafánk vidít fel
Kiadós levessel, instant főétellel és őszies desszerttel készülünk fel a hosszú hétvégére.
A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...
Ahány ház, annyi verziója létezik a sütőtökkrémlevesnek. Most egy nagyon egyszerű, mégis ízbomba verziót hoztunk, ami ráadásul tejmentes.
A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...
Ne legyünk restek és próbáljuk ki izgalmas nemzetközi konyhák különlegességeit is, gyerekjáték elkészíteni a spanyol ráncos krumplit, jó barátját a gazdag paellát és a világ egyik legfinomabb vaníliás kosárkáját, a pasteis de natát.
A prosztatára káros étkezési szokásokról viszonylag ritkán beszélük, pedig jobb félni, mint megijedni alapon jó, ha tudjuk, mely élelmiszerek azok, amelyek kifejezetten károsítják eme szervünket.
Az október 23-i hosszú hétvégén, szokás szerint változik a különböző diszkontláncok, boltok nyitvatartása, így nem mindegy, mikor indulunk bevásárolni.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Manapság rengeteg receptet találni az interneten, de egészen eddig nem találtam olyan változatot, ami a saját ízlésemnek megfelelő. Így néhány recept alapján saját verzióban ...
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...