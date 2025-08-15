Mit főzzek hétvégén? Most nem költünk sokat, két napig olcsó húsrészekből főzünk

Máj, aprólék, csirkeszárny, répa, borsó, kakaó, kefir - ezek a főszereplőink, és mind elérhető áron mozog.
SZOMBAT
Főétel
Andris csirkeszárnyai
Desszert
Kefires-kakaós kocka
VASÁRNAP
Hétvégén borsólevest és becsinált levest főzünk, de csirkeszárnyat és májat is sütünk! A kevert sütemény meg a finn palacsinta pedig a jófajta cukorsokkról gondoskodik.
Méltó módon zárjuk a (munka)hetet: egy igazi klasszikus érkezik leves formájában, amit a nyár egyik legkedvencebb zöldsége töltve követ, végül egy villámgyors, de annál finomabb pite érkezik.
Az ALDI augusztus 14-től 1500 termék árát csökkenti, segítséget nyújtva a vásárlóknak az iskolakezdés időszakában.
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Az alábbi leves Gundel Károly 1934-es Kis magyar szakácskönyve alapján készült, amely a Jókai-bableves egyik legkorábbi és legautentikusabb írásos receptúráját tartalmazza. Ez a ...
Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé. Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...