Életmód

2025.08.15.

Mit főzzek hétvégén? Most nem költünk sokat, két napig olcsó húsrészekből főzünk

Nosalty profilképe Nosalty

Hétvégén borsólevest és becsinált levest főzünk, de csirkeszárnyat és májat is sütünk! A kevert sütemény meg a finn palacsinta pedig a jófajta cukorsokkról gondoskodik.

Máj, aprólék, csirkeszárny, répa, borsó, kakaó, kefir - ezek a főszereplőink, és mind elérhető áron mozog.

SZOMBAT

VASÁRNAP

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkra egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Korean Army Soup (Budae Jjigae)

Ez a tartalmas koreai raguleves villámgyorsan elkészül és remek felhasználási módja a hűtőben található maradék alapanyagoknak. A Korean Army Soup magyarul nagyjából annyi tesz, mint ...

morzsás süti

Szilvás crumble tejmentesen

A crumble mindig egy jó választás, hiszen ízlés szerinti gyümölccsel el lehet készíteni, és pikk-pakk elkészül. Mi most egy őszre hangolódó fahéjas-szilvásat készítettünk ...

pirított magok

Magvas kréker

Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept