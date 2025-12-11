Már lassan tényleg ott tartunk, hogy a karácsonyi menüt tervezgetjük, hiszen szempillantás alatt eljön a nap, amikor az ünnepi asztalt üljük körbe. Ha idén egy igazán különleges fogást szeretnénk prezentálni karácsonykor, akkor készítsünk Wellington szűzpecsenyét krémes, tejszínes burgonyagratinnal és pikáns borsmártással.

Bár az eredeti Wellington marhabélszínből készül, a sertésszűzpecsenyés változata éppoly ünnepi fogás, mint a hagyományos. A szaftos hús és az ízes, gazdag rétegek velünk maradnak, ugyanakkor egy csöppnyit pénztárcabarátabbá varázsoljuk a menüt. A jó minőségű alapanyagok, a gondos előkészítés és Sváby András néhány jól bevált praktikája garantálja az ünnepi étel biztos sikerét.

Egysztárétel: újragondolt Wellington szűzpecsenyéből, tejszínes burgonyagratinnal és borsmártással, Sváby Andrástól

A szűzpecsenyét a sertés legnemesebb részeként tartjuk számon, és gyakorlatilag megegyezik a marhabélszínnel.

Wellingtonunk, amely most szűzpecsenyéből készül, ebben is párhuzamot mutat eredeti párjával, azonban kicsit kedvezőbb áron szerezhetjük be a Tesco kínálatából, ahol mindig friss és finom, széles húsválaszték vár minket.

A szűzpecsenyéről tudni illik, hogy a sertés egy könnyen kezelhető része, amely sokféleképpen variálható, és szinte bármilyen körettel jól funkcionál. Mégis, ha szeretnénk igazán ünnepi fogást tálalni, akkor készítsük el Sváby András családi receptje alapján, tejszínes burgonyagratinnal. Utóbbi menete sok nehézséget nem rejteget, mégis kompakt, mutatós köretként szolgál.

Elegáns és mutatós köret

A mandolinon vékonyra szelt burgonya és zeller vegyes rétegzésekor ne feledjünk időnként egy kevés vajat is rámorzsolni az egyes emeletekre, amit sóval, borssal és szerecsendióval fűszerezünk. Ugyanitt jöhet rá a reszelt sajt és a habtejszín, utóbbiból mindenképp maradjon egy kevés a tetejére is.

Tipp: Időnként nyomogassuk le az egyes rétegeket, hogy végeredményül szép, tömör gratint kapjunk!



A tányér fő eleme: a Wellington szűzpecsenye

A Wellington egy látványos és finom, ugyanakkor több munkafolyamatból álló étel. Belülről kifelé haladva a hús, a gombás réteg, a sonka (többnyire prosciutto), majd a levelestészta-köpeny következik.

Látványos és finom ünnepi fogás

Praktikák a Wellington szűzpecsenyéhez:

A gombás krém elkészítésekor ne daráljuk krémesre a gombát, hagyjuk darabosabbra, sőt, ha tehetjük, kisebb adagokkal dolgozzunk. Ezután jöhet a gomba pirítása kevés zsiradékon, amit szigorúan fűszerek nélkül kezdjünk meg, majd ha eléggé összeesett, sózzuk, borsozzuk, és ha igazán jót akarunk magunknak, akkor nem kevés friss kakukkfűvel is megbolondítjuk. Ezután jöhet a hús előkészítése, amit, ha szükséges, a mócsingos, zsírosabb részektől szabadítsunk meg, és pirítsunk le vaj és olívaolaj keverékén.

Ezt követően már csak a Wellington összeállítása tartogat némi kihívást: a leveles tésztát béleljük ki a prosciutto-szeletekkel, majd jöhet a párolt gomba, végül pedig az elsősütött sertésszűz.

A megformázott tekercs ezután még rövid időre a sütőbe kerül, majd ha készre sült, hagyjuk pihenni szeletelés előtt.

Tipp: készítsünk hozzá pikáns borsmártást rózsa- és zöldborsból, melynek a tejszínen és vajon túl a mogyoróvaj kölcsönöz extra krémességet és különleges ízt.

A Wellington szűzpecsenye nemcsak egy ünnepi fogás, hanem bizonyíték arra is, hogy gondosan elkészített ételek valódi élményt jelentenek.

A Wellington szűzpecsenye teljes receptjét mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!