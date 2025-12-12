A reformer pilates kellemetlen mellékhatása, amiről senki nem beszél

A reformer pilates sokak számára élvezetes, kontrollált és hatékony edzésforma, ám vannak, akiknél váratlan mellékhatások — például szédülés vagy hányinger — jelentkeznek közben. A jelenség a nemzetközi cikkekben „motion sickness” néven szerepel, amelyet Magyarországon leggyakrabban utazási betegségként vagy tengeribetegségként ismerünk.

Lényege ugyanaz: a szervezet érzékszervi rendszerei ellentmondásos jeleket küldenek az agynak, és ez rosszulléthez vezethet.

A reformer gép sajátossága, hogy a mozgó kocsi, a rugós ellenállás és a folyamatos helyzetváltoztatás kombinációja egyszerre több érzékelési csatornát terhel. A belső fül a platform ritmusos mozgását érzékeli, miközben a szem és a testérzékelés más üzeneteket továbbít. Ezt nevezi a szakirodalom érzékszervi konfliktusnak, amely gyakran ugyanazt a tünetegyüttest váltja ki, mint amit utazás közben tapasztalnak az arra hajlamosak.

A rosszullét nem minden esetben vestibuláris eredetű. Előfordulhat, hogy a gyors testhelyzetváltások — például fekvésből ülésbe, majd állásba — átmeneti vérnyomásesést idéznek elő. Ez szintén okozhat szédülést, bizonytalanságérzetet vagy enyhe hányingert. Az edzés intenzitása, az egyéni érzékenység, a túl gyors tempó vagy akár a nem megfelelő hidratáltság is hozzájárulhat a tünetek kialakulásához.

A jelenség szerencsére többnyire ártalmatlan és egyszerűen kezelhető. Segít például, ha a gyakorló lassabban mozog, tudatosan stabilizálja a fejét, és kerül minden olyan mozdulatot, amely hirtelen, kontrollálatlan irányváltással jár.

Az egy fix pontra való fókuszálás megkönnyítheti az egyensúlyérzékelés rendeződését.

Tippek rosszullét ellen:

megfelelő folyadékbevitel

mély, egyenletes légzés

ha a rosszullét tartósan jelentkezik, érdemes a reformer órát kevésbé dinamikus, talajon végzett pilatesre cserélni , legalább átmenetileg

, legalább átmenetileg gyakran az is elég, ha az oktató a gép beállításait stabilabbra hangolja

Magyarországon a „motion sickness” kifejezésnek nincs külön, edzéshez kötött elnevezése. A jelenség ugyanúgy az utazási betegség körébe tartozik, még ha nem is közlekedési helyzetben alakul ki. Éppen ezért fontos, hogy a reformer órákon a gyakorlók tisztában legyenek azzal, hogy a szédülés vagy hányinger nem ritka, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az edzés nem nekik való. Sok esetben néhány módosítással teljes mértékben megszüntethető.

