Ezek a semmiségnek tűnő szokások rombolják a mentális egészséged

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a boldogságunk azon múlik, mennyit teljesítünk vagy mennyi elismerést kapunk másoktól. Pedig sokszor nem a nagy dolgok, hanem éppen a mindennapi apróságok ássák alá a mentális egészségünket.

Vannak apró, ártalmatlannak tűnő szokások, amelyek hosszú távon észrevétlenül rombolják a mentális egészséget. Nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra, ezen szokások elharapódzására, és tudatosan alakítsunk ki egy mentálisan kevésbé káros életmódot.

Kattints a képre, és nyílik a galéria az alattomosan romboló mindennapi szokásokról!

6 fotó

A jó hír, hogy ezeken a szokásokon tudatos figyelemmel könnyen változtathatsz. Ha kevesebbet görgetsz, tudatosan vigyázol az alvásodra, és figyelsz arra, kik vesznek körül, máris sokat tettél a mentális egészségedért.

Cikkajánlónk:

Forrásunk volt.