Ezek a semmiségnek tűnő szokások rombolják a mentális egészséged

Vannak apró, ártalmatlannak tűnő szokások, amelyek hosszú távon észrevétlenül rombolják a mentális egészséget. Nagyon fontos, hogy figyeljünk magunkra, ezen szokások elharapódzására, és tudatosan alakítsunk ki egy mentálisan kevésbé káros életmódot.
A jó hír, hogy ezeken a szokásokon tudatos figyelemmel könnyen változtathatsz. Ha kevesebbet görgetsz, tudatosan vigyázol az alvásodra, és figyelsz arra, kik vesznek körül, máris sokat tettél a mentális egészségedért.
