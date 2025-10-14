Gasztro

2025.10.14.

Ne dobd a kukába a mandarinhéjat: fillérekért sokoldalú házi tisztítószert készíthetsz belőle

Eddig mindig a szemétbe dobtad a mandarinhéjat? Nagy hiba, mert lényegében fillérekért sokoldalú házi tisztítószert készíthetsz belőle. Mutatjuk, hogyan!

Ha eddig azt gondoltad, hogy a mandarin héja teljesen felesleges, mert nem lehet megenni, akkor most mutatunk valami érdekeset. Nincs szükséged hozzá másra, mint egy kis szódabikarbónára és egy turmixgépre. Ez a keverék egyesíti a mandarin héjának zsírtalanító erejét és citrusos illatát, valamint a szódabikarbóna szagsemlegesítő és enyhe folteltávolító képességét. 

Félig meghámozott mandarin fa deszkán
A sokoldalú házi tisztítószerhez turmixolj össze mandarinhéjat és szódabikarbónát

Mire használhatod a mandarinhéj és a szódabikarbóna keverékét? 

Ez a keverék a gyümölcs intenzív illatának köszönhetően használható természetes szagtalanítóként, ideális a hűtőszekrény, a fiókok vagy bármilyen kis sarok friss illatúvá tételéhez. 

Emellett a kapott paszta felhasználható konyhai munkalapok, fa deszkák és edények átdörzsölésére, mivel eltávolítja az odaragadt ételmaradékokat és foltokat. 

Vízzel hígítva pedig a beltéri növényeid leveleit is letisztíthatod ezzel a keverékkel, így ragyogóvá és pormentessé téve azokat.

Ezenkívül a citrusos illat segít távol tartani néhány, a konyhában vagy a kertben gyakori kártevőt. 

A mandarinos-szódabikarbónás keverék elkészítésének lépései 

  • Mosd meg alaposan a mandarin héját, hogy eltávolítsd az esetleges peszticid- vagy szennyeződésmaradványokat. 
  • Vágd apró darabokra, és tedd egy turmixgépbe 1-2 evőkanál szódabikarbónával és egy kevés vízzel. 
  • Turmixold, amíg homogén paszta nem lesz belőle. 
  • A kapott keverékkel azonnal nekiugorhatsz a takarításnak, vagy egy kis edényekbe is teheted, ha természetes szagtalanítóként szeretnéd alkalmazni. 

Ezt mindenképp vedd figyelembe 

Nem minden felületen ajánlott használni

Jobb elkerülni a keverék használatát olyan érzékeny felületeken, mint például márvány vagy lakkozott fa munkalapok, mivel a szódabikarbóna koptató hatású lehet. 

Bár természetes alapanyagokból áll, fontos megjegyezni, hogy ez a keverék nem lesz alkalmas a nagyon makacs, zsíros szennyeződések, penész vagy makacs foltok eltávolítására, mint a hagyományos tisztítószerek.

Forrásunk volt. 

