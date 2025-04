Szolnok adott otthont a hétvégén az ország egyik legnívósabb gasztronómiai eseményének, ahol immár negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Gasztronómia Napját. A rendezvényen nemcsak a „Magyarország étele 2025” cím sorsa dőlt el, hanem a legjobb desszertek, pálinkák, koktélok és vendégasztalok is megmérettettek – sőt, a vendéglátás jövőjét jelentő tanulók is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.

Megvannak Magyarország legjobb ételei és italai 2025-ben

A szakácsviadallal új lendületet szeretnénk adni a magyar konyhaművészetnek, ellensúlyozzuk azt a tendenciát, hogy az éttermekben gyakran háttérbe szorulnak a hazai ízek. Az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás emblematikus magyar ételei, a Csáky-rostélyos és a Bélszín „Budapest” által inspirált verseny új magyar fogások megalkotására ösztönözte a séfeket, ezzel is pótolva a 60 évnyi lemaradást, amely a nemzeti gasztronómiai identitás építésében keletkezett – hangsúlyozta Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke.

Nézzük a győzteseket!

A kulináris fesztivál csúcspontját idén is a „Magyarország étele 2025” verseny döntője jelentette, amelyen az ország minden tájáról érkezett 16 csapat mérte össze főzőtudását: a győztes ezúttal az erdélyi Pásztortűz formáció lett, „Kun földeken barangolva” fantázianevű fogásukkal.

Lássuk, mit takar a győztes étel, az erdélyi Pásztortűz formáció: pirított szenes-nemes bárányrolád vadalmaforgáccsal füstölve, hecsedlis barnamártásban úsztatva. Erős Pistával sütött márványos kosárkába töltött, ízletes paszternákpüré, birsalmapálinkával pirított erdei mogyoró morzsával megszórva, pankós csicseriborsó-fasírttal, narancsos répakrémre fektetett, habzó vajban pirított bébizöldségekkel

Édességek

A sós ételek mellett a figyelem a desszertkülönlegességek felé is fordult: második alkalommal rendezték meg a Szamos Mátyás Tányérdesszertversenyt, ahol kötelező alapanyagok – alma, pálinka, liszt, joghurt, valamint Erős Pista – felhasználásával kellett éttermi színvonalú édességeket alkotni.

A 12 döntős csapat közül a Cukor Csipke Kommandó „Sofia” nevezetű desszertje nyerte el a zsűri tetszését.

Az agroturizmus győztes étele

A gasztronómia és a helyi termelés találkozását az Agroturizmus étele verseny hivatott bemutatni, ahol a résztvevők háromfogásos menüket készítettek legalább 70%-ban helyi alapanyagokból. A mezőgazdasági háttérrel rendelkező indulók közül a legjobbak a Tokaj Art Wine és Szántó Szabolcs, illetve egyéni kategóriában a Csupaszív Fürjészet lettek.

Italok

Az ízek mellett az italok sem maradtak verseny nélkül: a „Magyarország itala” címért alkoholos és alkoholmentes koktélok versenyeztek.

az év legjobb mixere László Bernadett lett, aki a Feel free this is the forest nevű alkoholmentes italával hozta el az első helyet

László Bernadett lett, aki a Feel free this is the forest nevű alkoholmentes italával hozta el az első helyet a Pálinkaverseny győztese a Szicsek – Érlelt Irsai Olivér szőlőpálinka lett

Magyarország itala

A nyertes recepteket a Parlamenthez is eljuttatják egy különleges szakácsfelvonulás keretében, sőt, hamarosan éttermek étlapjain is találkozhatunk a díjazott ételekkel, így az ízek nemcsak Szolnokon, hanem országosan is teret nyerhetnek.

