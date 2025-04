Itt a Hell válasza: ez lenne a megoldás szerintük az energiaitalok tiltása helyett

Mi is megírtuk, hogy a kormány új szabályozása tiltja a kiskorúak kiszolgálását, amennyiben energiaitalt szeretnének fogyasztani. A magyar tulajdonú Hell Energy közleményben reagált a szabályozásra: felvetették, hogy nem a leghatékonyabb módszerhez folyamodtak.

Megszólalt a Hell az energiaital-korlátozás kapcsán: szerintük kevés lesz

A Hell felvezette, hogy hasonló jogszabály négy másik európai országban létezik, és a tapasztalatok szerint ezek hatása továbbra is kérdéses.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint az egészséges felnőttek naponta akár 400 milligramm koffeint is biztonságosan fogyaszthatnak (ami körülbelül öt doboz HELL-nek felel meg). Az energiaital megfelel a szigorú magyar és uniós élelmiszer-biztonsági előírásoknak, ezt a NÉBIH vizsgálatai is megerősítik. A koffein valóban nem ajánlott gyermekek számára – ez azonban minden koffeintartalmú italra igaz, beleértve a kávét és a kólát is – írták közleményükben.

Összefoglalták azt is, hogy az Európai Unióban nincs egységes szabályozás, se Ausztriában, sem Németországban, ahol egyébként kiemelkedő az egészségtudatosság. Ausztriát azért is emelték ki, mert a Red Bull például ott tudott fejlődni korlátok nélkül, globális térnyerését pedig az állam is támogatta.

A Hell megoldása az edukáció lenne

Meggyőződésünk, hogy a most elfogadott korlátozás nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz a fiatalkorúak egészségének védelmére. Úgy véljük, hogy a tudatos fogyasztói döntések elősegítését célzott tájékoztatással és edukációval érdemes támogatni – ez hosszú távon is fenntartható és arányos megközelítést jelentene – foglalták össze.

A jogszabályozás várhatóan júniustól lép életbe

„Amennyiben egy üzlet megszegi az új előírásokat, a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre is megtilthatja bizonyos termékek – például alkohol, energiaital, dohányáru vagy szexuális segédeszközök" – árusítását.

Forrásunk volt.

Még több érdekes cikk itt: