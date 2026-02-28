Itt nyitott a második legnagyobb hazai Lidl áruház – Már az első nap óriási tömeget mozgatott meg

Több hónapnyi felújítási munkálat és átalakítás után február 26-án óriás Lidl nyílt a miskolci József Attila utcában.
Az új üzlet kiemelkedő jelentőségű a hazai Lidl hálózatban a maga 1700 nm-es eladóterével, ami a modern vásárlói igényeket szolgálja. A pékségrészleg önmagában 80 nm-es, amire külön hangsúlyt fektettek.
Az áruházról
Hagyományos és önkiszolgáló kasszák is rendelkezésre állnak a hatékony és gyors bevásárlás érdekében, valamint több mint 160 férőhelyes parkoló várja a vásárlókat.
Az épületet hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel és hővisszanyerős szellőzéssel szerelték fel, emellett a vásárlók számára 4 elektromosautó-töltőoszlop is rendelkezésre áll– írja a 24.hu.
Ezzel a beruházással egyben 30 új munkahelyet teremtettek.