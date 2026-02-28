Gasztro

2026.02.28.

Itt nyitott a második legnagyobb hazai Lidl áruház – Már az első nap óriási tömeget mozgatott meg

Február 26-án megnyitott Mickolcon az egykori Diego-bolt helyén Magyarország legnagyobb Lidl áruháza. Már a nyitás napján kígyózó sor állt a bolt előtt.

Több hónapnyi felújítási munkálat és átalakítás után február 26-án óriás Lidl nyílt a miskolci József Attila utcában.

Az új üzlet kiemelkedő jelentőségű a hazai Lidl hálózatban a maga 1700 nm-es eladóterével, ami a modern vásárlói igényeket szolgálja. A pékségrészleg önmagában 80 nm-es, amire külön hangsúlyt fektettek.

Az áruházról

Hagyományos és önkiszolgáló kasszák is rendelkezésre állnak a hatékony és gyors bevásárlás érdekében, valamint több mint 160 férőhelyes parkoló várja a vásárlókat.

Az épületet hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel és hővisszanyerős szellőzéssel szerelték fel, emellett a vásárlók számára 4 elektromosautó-töltőoszlop is rendelkezésre áll

írja a 24.hu.
Ezzel a beruházással egyben 30 új munkahelyet teremtettek.

Forrásunk volt.

