Most érdemes betárazni az őszi agyvitaminból: óriás kedvezményt ad rá a Lidl

Tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal az ősz sztárja: most 30% kedvezménnyel lehet belőle betárazni a Lidlben.

Az utóbbi években nagy népszerűségre tettek szert a szuperélelmiszerek - azonban nem csak egzotikus ételek büszkélkedhetnek ezzel a címkével. Számos, nálunk hétköznapinak számító élelmiszer van, amivel támogathatjuk az egészségünket. Ezek közé tartozik az őszi szezon sztárja, a dió. Ráadásul most érdemes betárazni belőle, mivel a Lidlben most jelentős kedvezménnyel lehet beszerezni az ómega-3 tartalma miatt agyvitaminnak is kiváló diót.

30% kedvezménnyel adja a diót a Lidl

Igaz, hogy szuperegészséges, de igencsak borsos az ára a diónak, és évről évre egyre drágul. Ezért is jó hír, hogy a Lidl-ben november 6. és 12. között az Alesto márkájú kaliforniai dióbél 200 grammos csomagja 1499 Ft helyett 999 Ft.

Miért egészséges a dió?

A dió minden más diófélénél gazdagabb többszörösen telítetlen zsírsavakban. A legbőségesebben az ómega-6 zsírsav, az úgynevezett linolsav található meg benne. Emellett ez az egyetlen dióféle, amely tartalmazza a kiemelkedően egészséges ómega-3 zsírsavat, az alfa-linolénsavat (ALA).

Az ALA különösen jótékony a szív egészsége szempontjából, továbbá segít csökkenteni a gyulladásokat és javítani a vérzsírok összetételét. Ráadásul az ALA az EPA és DHA hosszú láncú ómega-3 zsírsavak előanyaga, amik számos jótékony egészségügyi hatással hozhatók összefüggésbe.

Ezen felül számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, így rezet, folsavat, foszfort, B6-vitamint, mangánt és E-vitamint, és kiemelkedő antioxidáns-forrás.

30 gramm dió tápanyagtartalma: Kalória: 185

Víz: 4%

Fehérje: 4,3 gramm

Szénhidrát: 3,9 gramm

Cukor: 0,7 gramm

Rost: 1,9 gramm

Zsír: 18,5 gramm

Hogyan támogatja a dió az egészséget?

Szív egészsége: számos tanulmány kimutatta, hogy a dió fogyasztása a csökkentheti a szívbetegségek kockázati tényezőit: így csökkenti az LDL (rossz) koleszterinszintet, valamint a gyulladást, javítja az erek működését, ezáltal csökkentve az artériákban a plakkok felhalmozódásának kockázatát.

Rák megelőzése: a dió számos olyan bioaktív összetevőt tartalmaz, amelyek rákellenes tulajdonságokkal rendelkezhetnek, többek között: fitoszterolok gamma-tokoferol, ómega-3 zsírsavak, ellaginsav és rokon vegyületei, továbbá különféle antioxidáns polifenolok.

Agyi egészség: számos tanulmány rámutatott arra, hogy a diófélék fogyasztása javíthatja az agy működését. Ezenkívül azt is kimutatták, hogy a dió segíthet a depresszió és az életkorral járó agyi funkciók hanyatlásának kezelésében.

Bélműködés támogatása: a belekben található baktériumok és mikrobák szintén elengedhetetlenek az egészséghez. Kutatások kimutatták, hogy a dió javíthatja a bél egészségét. Egy klinikai vizsgálatban azok a felnőttek, akik minden nap diót ettek, egészségesebb bélbaktériumokkal rendelkeztek.

