Heti Horoszkóp: ez a forró, tejfölös leves ad erőt a csillagjegyednek a hétre

Tárkonyos húsgombócleves, káposztás korhelyleves, gombás-szalonnás betyár, csirkés becsinált, paprikás karfiolleves, és megannyi más... minden horoszkópnak jut egy forró, melengető, gazdag, sűrű leves, a közös pedig bennük az, hogy kivétel nélkül mindegyikbe kerül tejföl! Lesd meg, melyik levesrecept a te szerencsehozód!
Kattints a képre, és nyílik a novemberi cidrire (is) tökéletes levesek galériája!
