2025.11.03.

Heti Horoszkóp: ez a forró, tejfölös leves ad erőt a csillagjegyednek a hétre

Mi lenne hívogatóbb és csábítóbb, mint ebben a cidris novemberi időben forró levest szürcsölni? Mutatjuk, melyik recept a te csillagjegyed szerencsehozója a héten!

Tárkonyos húsgombócleves, káposztás korhelyleves, gombás-szalonnás betyár, csirkés becsinált, paprikás karfiolleves, és megannyi más... minden horoszkópnak jut egy forró, melengető, gazdag, sűrű leves, a közös pedig bennük az, hogy kivétel nélkül mindegyikbe kerül tejföl! Lesd meg, melyik levesrecept a te szerencsehozód!

Kattints a képre, és nyílik a novemberi cidrire (is) tökéletes levesek galériája!

Nagy lépésre szánta el magát a Pepsi, termékei már sosem...

Huszonöt év után idén friss vállalati logóval debütál az egyik legnagyobb élelmiszergyártó cége, a PepsiCo. Reményeik szerint így a fogyasztók számára jobban felismerhető lesz a vállalat egésze és az alá tartozó különböző márkák, és nem csak a népszerű üdítőitalt fogják hozzájuk kötni.

