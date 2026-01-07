A drága és káros vegyszerek helyett próbáld ki ezt az olcsó házi praktikát, melynek hála, még vízvezeték-szerelőt sem kell hívnod, ha eldugult a lefolyó a fürdőben vagy a konyhában. Lássuk mai, környezetbarát Otthon Tippünket!

Nagyon bosszantó tud lenni egy eldugult zuhanyzó, mosdó vagy mosogató, a probléma orvoslásához viszont nem feltétlen kellenek erős vegyszerek. Ha mellőznéd a vízvezeték-szerelőt, és olcsóbb, környezetkímélő megoldást keresel, ezt a nagyon egyszerű módszert nézd!

Nem kell többé vízvezeték-szerelő: biztos módszert mutatunk, ha eldugult a lefolyód

Évente akár többször is előfordulhat, hogy eldugulnak lefolyóink, hiszen a belemosott szennyeződések, hajszálak és társaik összeállva akadályt képeznek a csőben. Ilyenkor nem kell rögtön a telefon után nyúlni, és hívni a vízvezeték-szerelőt, és még csak nagyon erős vegyszereket sem kell használni, hogy elhárítsuk a dugulást.

Ehhez a házi módszerhez nem kell más, mint forrásban lévő víz és asztali só.

A só súroló és fertőtlenítő hatással rendelkezik, ami a forrásban lévő vízzel együtt képes kitisztítani a csöveket.

Ez a kombináció képes feloldani:

a zsírlerakódásokat,

az ételmaradékokat

és a szappanlerakódásokat.

A hő természetes zsíroldóként működik, így makacs dugulások esetén is hatékony. Ha a só után lassan forró vizet öntünk, felerősödik a sókristályok dörzsölő hatása. Ez a megoldás mindenki számára könnyen kivitelezhető, környezetbarát és olcsó is, így a vízvezeték-szerelő munkájára sem lesz szükség.

