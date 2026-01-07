Nem kell többé vízvezeték-szerelő: biztos módszert mutatunk, ha eldugult a lefolyód

Nagyon bosszantó tud lenni egy eldugult zuhanyzó, mosdó vagy mosogató, a probléma orvoslásához viszont nem feltétlen kellenek erős vegyszerek. Ha mellőznéd a vízvezeték-szerelőt, és olcsóbb, környezetkímélő megoldást keresel, ezt a nagyon egyszerű módszert nézd!
Évente akár többször is előfordulhat, hogy eldugulnak lefolyóink, hiszen a belemosott szennyeződések, hajszálak és társaik összeállva akadályt képeznek a csőben. Ilyenkor nem kell rögtön a telefon után nyúlni, és hívni a vízvezeték-szerelőt, és még csak nagyon erős vegyszereket sem kell használni, hogy elhárítsuk a dugulást.
Ehhez a házi módszerhez nem kell más, mint forrásban lévő víz és asztali só.
A só súroló és fertőtlenítő hatással rendelkezik, ami a forrásban lévő vízzel együtt képes kitisztítani a csöveket.
Ez a kombináció képes feloldani:
- a zsírlerakódásokat,
- az ételmaradékokat
- és a szappanlerakódásokat.
A hő természetes zsíroldóként működik, így makacs dugulások esetén is hatékony. Ha a só után lassan forró vizet öntünk, felerősödik a sókristályok dörzsölő hatása. Ez a megoldás mindenki számára könnyen kivitelezhető, környezetbarát és olcsó is, így a vízvezeték-szerelő munkájára sem lesz szükség.