Rossz belegondolni is, de ezért kell bedugni a lefolyókat utazás előtt

És hogy mégis miért olyan fontos ez? Nos, sajnos azért, mert a csótányok és más rovarok könnyen utat találnak a lakásba a csöveken keresztül – különösen akkor, ha napokra elutazunk, és nincs semmi, ami megállítsa őket.

Ezért kell bedugni a lefolyókat utazás előtt

Miért vonzzák a lefolyók a csótányokat?

A válasz három szóban összefoglalható: nedvesség, ételmaradék és búvóhely – magyarázta a RealSimple-nek Jim Frederick, az Amerikai Kártevőirtó Szövetség (NPMA) alelnöke és rovartani szakértő.

A lefolyórendszer tulajdonképpen egy biztonságos pálya a csótányok számára: megvédi őket a ragadozóktól és könnyen járható. Ráadásul a csövekben és szifonokban található zsíros lerakódások, ételmaradékok és szappanmaradványok igazi csemegének számítanak ezeknek a túlélőművészeknek – teszi hozzá Trent Frazer, az Aptive kártevőirtó cég vezető rovartani szakértője.

A csótányok annyira alkalmazkodóképesek, hogy akár víz alatti körülmények között is elboldogulnak, így simán fel tudnak mászni a lefolyókon keresztül.

Hogyan védi otthonunkat a lefolyóban maradt víz?

Amikor nap mint nap használjuk a mosdót, a szifonban (vagyis a cső hajlított részében) mindig marad egy kis víz, ami megakadályozza, hogy a csatornából kellemetlen szagok és hívatlan élőlények jussanak be otthonunkba. Ám ha hosszabb időre elutazunk, ez a víz könnyen elpárologhat – ezzel pedig szabad utat adunk a csótányoknak. „A vízzár hiányában a csótányok könnyedén fel tudnak jönni a csatornából, és a lakásban találják magukat” – figyelmeztet Frederick.

Nemcsak nyaraláskor kell óvatosnak lenni

Még ha nem is megyünk el otthonról, érdemes időnként vizet engedni azokba a lefolyókba is, amiket ritkán használunk – például a vendégfürdőben vagy a padlóösszefolyónál. Így a vízzár nem tud kiszáradni, tehát meggátolja a kártevők bejutását. Ha pedig rendszeresen látunk csótányokat előbújni a mosdóból vagy a zuhanyból, az már arra utalhat, hogy komolyabb probléma áll a háttérben – akár a csatornahálózatban is.

Mit tehetünk még a csótányok ellen, mielőtt útnak indulunk?

Lehet, hogy TikTokon már láttunk videókat, ahol vázákkal vagy tálakkal takarják le a mosdót – de ez nem biztos, hogy elegendő védelmet nyújt. „A csótányoknak már 1,5 mm-es rés is elég ahhoz, hogy átfurakodjanak” – mondja Frederick. A legjobb módszer az, ha minden lefolyót leöblítünk indulás előtt, és utána szorosan záródó dugóval lezárjuk őket. Ez nemcsak megakadályozza a víz elpárolgását, hanem egy extra gátat is képez a rovarokkal és szagokkal szemben.

Végezetül: indulás előtt mindig vigyük le a szemetet, töröljük le a konyhai felületeket, és zárjuk le légmentesen az ételeket. Ha pedig már visszatérő problémánk van a rovarokkal, érdemes lehet szakemberhez fordulni – így nyugodtabban indulhatunk el a jól megérdemelt pihenésre.

Forrásunk volt.

További hasznos tippek otthonra: