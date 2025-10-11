Életmód

2025.10.11.

Nosalty-kvíz: Hány közönségkedvenc menzás ételt ismersz fel a képekről?

Nosalty profilképe Nosalty

Nem hagyunk titeket kvíz nélkül a hétvégén sem: most egy kicsit nosztalgikus hangulatba kerülve emlékezünk meg a menzás ételekről. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!

Ismételten felismerős kvízzel lesz dolgotok, amiben a közönségkedvenc menzás ételek állnak sorba. Nem csak felismerni, hanem elkészíteni is ér őket! Játékra (és főzésre) fel!

Paradicsomos húsgombóc hagyományosan
A menzás ételek sokak számára meghatározó részei voltak az iskolai mindennapoknak. A menza nem csupán étkezési hely volt, hanem egy közösségi tér is, ahol a diákok találkoztak, beszélgettek, és kicsit kiszakadhattak az órák szigorából. Az ételek minősége és íze azonban gyakran megosztotta a gyerekeket: volt, aki szívesen repetázott, míg más inkább a szendvicsét majszolta titokban a táskájából. A menzás kosztot sokunk jellegzetes ízeiről ismerik: a kissé túl főtt tészták, a lisztes mártások és a mindig azonos illatú főzelékek máig nosztalgikus emlékeket ébreszthetnek.

A menzán felszolgált ételek általában egyszerű, olcsón előállítható fogások voltak, amelyek célja az volt, hogy minden gyerek jóllakjon. Tipikus menzás ételek közé tartozott a paradicsomos káposzta, a borsófőzelék, a rántott csirke krumplipürével vagy a túrós tészta.

Receptajánló:

Bár ezek nem mindig feleltek meg az ízlésünknek, mégis sokan felnőttként jönnek rá, hogy ezek az ételek valójában otthonos, hagyományos ízeket képviselnek.

Az utóbbi években egyre több iskola igyekszik javítani a menzák kínálatán, egészségesebb, frissebb alapanyagokból készült fogásokat kínálva. Megjelentek a zöldségekben gazdag menük, a reform köretek, sőt, sok helyen figyelnek a speciális étrendekre is. Bár a menza továbbra is sok vicc és panasz tárgya, szerepe a gyerekek táplálkozásában és szociális életében megkérdőjelezhetetlen.

Lássuk, ti hány menzás ételt ismertek fel, íme a kvíz!

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

tiramisu

Legegyszerűbb tiramisu

Mindenki imádja, mindenki ismeri: a tiramisu az olasz gasztronómia egyik hamisítatlan és örök szereplője. A sütésmentes desszert bármilyen alkalomra gyorsan elkészíthető, bár az ...

lencsefőzelék

Lencsefőzelék egyszerűen

Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nem csak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, ...

a Kézműves cukrászda pultja
Életmód

5 cukrászdát ajánlunk, ahol az idei szezon legfinomabb gesztenyés süteményei...

A gesztenyés desszertekről a legtöbben először a gesztenyepürére asszociálnak. Nincs ezzel semmi gond, a családi összejövetelek kedvenc desszertje, egy ideje ráadásul már azt is tudjuk, hogy a bolti gesztenyemasszán túl is van élet. Aki viszont gesztenyerajongó, az nem éri be ennyivel, úgyhogy most mutatunk öt helyet, ahova bátran ellátogathattok, ha gesztenyés finomságokat kóstolnátok!

Kormos Lili

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

