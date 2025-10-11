Nosalty-kvíz: Hány közönségkedvenc menzás ételt ismersz fel a képekről?

Nem hagyunk titeket kvíz nélkül a hétvégén sem: most egy kicsit nosztalgikus hangulatba kerülve emlékezünk meg a menzás ételekről. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!

Ismételten felismerős kvízzel lesz dolgotok, amiben a közönségkedvenc menzás ételek állnak sorba. Nem csak felismerni, hanem elkészíteni is ér őket! Játékra (és főzésre) fel!

A menzás ételek sokak számára meghatározó részei voltak az iskolai mindennapoknak. A menza nem csupán étkezési hely volt, hanem egy közösségi tér is, ahol a diákok találkoztak, beszélgettek, és kicsit kiszakadhattak az órák szigorából. Az ételek minősége és íze azonban gyakran megosztotta a gyerekeket: volt, aki szívesen repetázott, míg más inkább a szendvicsét majszolta titokban a táskájából. A menzás kosztot sokunk jellegzetes ízeiről ismerik: a kissé túl főtt tészták, a lisztes mártások és a mindig azonos illatú főzelékek máig nosztalgikus emlékeket ébreszthetnek.

A menzán felszolgált ételek általában egyszerű, olcsón előállítható fogások voltak, amelyek célja az volt, hogy minden gyerek jóllakjon. Tipikus menzás ételek közé tartozott a paradicsomos káposzta, a borsófőzelék, a rántott csirke krumplipürével vagy a túrós tészta.

Bár ezek nem mindig feleltek meg az ízlésünknek, mégis sokan felnőttként jönnek rá, hogy ezek az ételek valójában otthonos, hagyományos ízeket képviselnek.

Az utóbbi években egyre több iskola igyekszik javítani a menzák kínálatán, egészségesebb, frissebb alapanyagokból készült fogásokat kínálva. Megjelentek a zöldségekben gazdag menük, a reform köretek, sőt, sok helyen figyelnek a speciális étrendekre is. Bár a menza továbbra is sok vicc és panasz tárgya, szerepe a gyerekek táplálkozásában és szociális életében megkérdőjelezhetetlen.

Lássuk, ti hány menzás ételt ismertek fel, íme a kvíz!