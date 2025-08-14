Iskolai menzaárak: drasztikus változások lépnek életbe ősztől

2025 őszétől egészen biztosan nagyobb terhet jelent majd az iskolai menzázás a családok számára. Azt még egyelőre nem tudni pontosan, hogy mennyivel emelkednek az árak a tavalyihoz képest.

A kiküldött szeptemberi étkezési díjak magasabb összeget mutatnak, mint tavaly év végén, ezért egészen biztosan emelkedni fognak a menzaárak az új tanévben. A drágulás pontos mértékét még nem ismerni, és ez is nagy eltéréseket fog mutatni intézményenként.

Biztosan drágul idén ősztől az iskolai menza: az önkormányzatoktól függ mennyivel

A drágulásnak több oka is van, többek között:

a dráguló energiaárak,

az emelkedő infláció, például jelentősen megugrasztotta a péktermékek árát,

a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.

Emellett minden költségelem emelkedést mutat a közétkeztetőknél, hiszen nemcsak az alapanyag- és energiárak emelkedtek, hanem a munkabérek is. Ráadásul számottevő a munkaerőhiány és kivándorlás, emiatt pedig 10 százalékos béremelésre volt szükség, hogy a meglévő alkalmazottakat megtartsák.

A drágulás pontos mértéke még nem meghatározható, hiszen kérdéses, hogy a helyi önkormányzatok mekkora terhet vállalnak át az intézményektől.

Ez a szám lehet 20-50 százalék közötti érték, de van, ahol a 100 százalékot vállalja az intézmény, illetve olyan is, ahol csak a nyersanyag költséget fizetik a szülők.

