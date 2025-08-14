Iskolai menzaárak: drasztikus változások lépnek életbe ősztől

A kiküldött szeptemberi étkezési díjak magasabb összeget mutatnak, mint tavaly év végén, ezért egészen biztosan emelkedni fognak a menzaárak az új tanévben. A drágulás pontos mértékét még nem ismerni, és ez is nagy eltéréseket fog mutatni intézményenként.
A drágulásnak több oka is van, többek között:
- a dráguló energiaárak,
- az emelkedő infláció, például jelentősen megugrasztotta a péktermékek árát,
- a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.
Emellett minden költségelem emelkedést mutat a közétkeztetőknél, hiszen nemcsak az alapanyag- és energiárak emelkedtek, hanem a munkabérek is. Ráadásul számottevő a munkaerőhiány és kivándorlás, emiatt pedig 10 százalékos béremelésre volt szükség, hogy a meglévő alkalmazottakat megtartsák.
A drágulás pontos mértéke még nem meghatározható, hiszen kérdéses, hogy a helyi önkormányzatok mekkora terhet vállalnak át az intézményektől.
Ez a szám lehet 20-50 százalék közötti érték, de van, ahol a 100 százalékot vállalja az intézmény, illetve olyan is, ahol csak a nyersanyag költséget fizetik a szülők.