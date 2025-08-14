Életmód

2025.08.14.

Iskolai menzaárak: drasztikus változások lépnek életbe ősztől

Nosalty profilképe Nosalty

2025 őszétől egészen biztosan nagyobb terhet jelent majd az iskolai menzázás a családok számára. Azt még egyelőre nem tudni pontosan, hogy mennyivel emelkednek az árak a tavalyihoz képest.

A kiküldött szeptemberi étkezési díjak magasabb összeget mutatnak, mint tavaly év végén, ezért egészen biztosan emelkedni fognak a menzaárak az új tanévben. A drágulás pontos mértékét még nem ismerni, és ez is nagy eltéréseket fog mutatni intézményenként.

Iskolai menza
Biztosan drágul idén ősztől az iskolai menza: az önkormányzatoktól függ mennyivel

A drágulásnak több oka is van, többek között:

  • a dráguló energiaárak,
  • az emelkedő infláció, például jelentősen megugrasztotta a péktermékek árát,
  • a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.

Receptajánló:

Emellett minden költségelem emelkedést mutat a közétkeztetőknél, hiszen nemcsak az alapanyag- és energiárak emelkedtek, hanem a munkabérek is. Ráadásul számottevő a munkaerőhiány és kivándorlás, emiatt pedig 10 százalékos béremelésre volt szükség, hogy a meglévő alkalmazottakat megtartsák.

A drágulás pontos mértéke még nem meghatározható, hiszen kérdéses, hogy a helyi önkormányzatok mekkora terhet vállalnak át az intézményektől.

Ez a szám lehet 20-50 százalék közötti érték, de van, ahol a 100 százalékot vállalja az intézmény, illetve olyan is, ahol csak a nyersanyag költséget fizetik a szülők.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Legújabb receptek

piskóta

Vizes piskóta

Ez a klasszikus vizes piskóta különböző sütemények alapjául szolgálhat. Légiesen könnyű és puha, az olajtól és víztől rugalmas és másnapra sem szárad ki. Kezdőknek is garantált ...

piskóta

Menzás piskóta csokiöntettel

Bizonyára senkinek nem kell bemutatni ezt a klasszikus menzás fogást. Levegős, puha piskóta leöntve egy kellemes, kakaós öntettel, ami melegen és behűtve is passzol a piskótához. A ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept