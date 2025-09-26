Sose edd így vacsorára a krumplit: a hasnyálmirigyed bánhatja

A krumpli az egyik legkedveltebb köretünk, amit szinte bármelyik napszakban szívesen látunk a tányéron. Azonban az esti órákban, vacsorára fogyasztva már nem biztos, hogy bármilyen formájában érdemes magunkhoz venni, mert hasnyálmirigyünk bánhatja. Nézzük, hogyan ne készítsük el vacsorára a krumplit!
A krumpli, talán legegészségesebb elkészítési módja az, ha megfőzzük. Ennek hátránya csupán az, hogy értékes tápanyagok távoznak belőle főzés során, például C-vitamin és kálium, ezért ha tehetjük főzzük héjában, és minél kevesebb ideig (persze főjön meg rendesen).
Melyik az az elkészítési mód, ami rosszat tesz a hasnyálmirigyünknek?
A krumpli keményítőt tartalmaz, ami az emésztés során glükózzá alakul.
Ha mindehhez még zsiradék is társul, például bő olajban sütjük ki, vagy vajasan készítjük, akkor megemelkedik a vércukorszint, és intenzívebb inzulinreakciót vált ki.
Ráadásul a zsiradék lassabban emésztődik, így utána fáradtság és teltségérzet lehet úrrá rajtunk. A túlzott terhelés különösen a hasnyálmirigynek tesz rosszat.
Receptajánló:
Arról se feledkezzünk meg, hogy krumpli mellé mit eszünk még:
ha vacsorára fogyasztjuk, akkor próbáljunk meg alacsony zsírtartalmú húst és/vagy nyers zöldségekből készült friss salátát társítani hozzá.