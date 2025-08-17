Van egy rossz hírünk a sült krumpliról, ezt neked is tudnod kell

Életmód

Egy közel négy évtizeden át tartó, több mint 205 ezer ember étkezési szokásait vizsgáló kutatás meglepő eredményre jutott a sült krumplival kapcsolatban.

Egy közel négy évtizeden át tartó, több mint 205 ezer ember sült krumpli étkezési szokásait vizsgáló kutatásban összesen 22 299 cukorbetegség-esetet regisztráltak a vizsgálat ideje alatt.

A kutatás arra jutott, hogy akár már heti három adag sült krumpli fogyasztása közel 20%-kal növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. Ha valaki öt alkalommal eszik sült krumplit hetente, a kockázat 30%-ra emelkedik.

Le a sült krumplival!

A szakértők szerint nem mindegy, hogy készítjük el a sült krumplit, a feldolgozottság foka is számít. A mirelit típusú sült krumpli jellemzően magas zsírtartalmú és gyakran ultrafeldolgozott, míg a főtt vagy sült burgonya minimálisan feldolgozott élelmiszernek számít.

A 2-es típusú cukorbetegség elsősorban az inzulintermelés zavarához köthető, és hosszú távon súlyos szövődményeket, akár szívrohamot, stroke-ot, vesekárosodást okozhat.

A betegség kockázatát az étrend mellett a mozgásszegény életmód, a genetikai hajlam és az elhízás is növeli. Dr. Faye Riley, a Diabetes UK kutatási kommunikációs vezetője kihangsúlyozta, hogy az étel elkészítési módja legalább olyan fontos, mint maga az alapanyag, és a kiegyensúlyozott étrend érdekében érdemes a teljes kiőrlésű gabonákat előnyben részesíteni, valamint csökkenteni a bő olajban sült vagy erősen feldolgozott ételek fogyasztását, így elkerülhető a cukorbetegség kialakulásának kockázata is.

Forrásunk volt.

