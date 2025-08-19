Tippek a kövirózsa neveléséhez, hogy egész évben gyönyörködhess benne

Nálatok van otthon kövirózsa? Eme közismert pozsgás sokak kedvence, és ennek oka latin nevében is keresendő: a Sempervivum ugyanis azt jelenti, örökké élő. Bizony, szinte elpusztíthatatlan, strapabíró, színe lehet zöldes, vöröses, lilás, és gyakorlatilag egész évben gyönyörködhetünk benne – a legjobb, ha kertben tartjuk, a kövirózsa ugyanis nem alkalmas beltéri termesztésre, mert ott nem kap elegendő napfényt – írja a Sokszínűvidék. Cserébe viszont fagytűrő!
