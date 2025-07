Ezeket az örökzöld növényeket ültesd a kertbe tuja helyett

A tuják népszerűsége az elmúlt években megtörni látszik. Igaz, gyorsan nőnek, örökzöldek, és kiválóan alkalmasak sövénynek vagy térelválasztónak. Egyszerű gondozásuk és sűrű lombjuk miatt pedig sokan választották őket szélfogónak vagy takarásnak is, azonban az elmúlt években egyre több kerttulajdonos tapasztalja, hogy a korábban közkedvelt tuják tömegesen pusztulnak el – írja a Sokszínű vidék.

A következő örökzöldek tökéletes választások tuja helyett:

Arizóniai ciprus

A gyors növekedésű, kúpos formájú díszfa a forró, száraz nyarakat sem sínyli meg, így ideális választás lehet a klímaváltozásra érzékenyen reagáló kertekbe. Bár fiatalon fagyérzékeny, védett helyre ültetve kiválóan érzi magát, ritkán támadják meg kártevők.

Balkáni babérmeggy

A babérmeggy nemcsak dús, fényes leveleivel, hanem tavasszal nyíló fehér virágaival és színes terméseivel is díszít. 2,5-5 méteres magasságával hatékonyan takar, így remek választás lehet akár sövényként is. Ráadásul nem válogatós a talajban, és jól bírja a fagyokat is.

Illatcserje

Ez a Kelet-Ázsiából származó örökzöld nemcsak szép, de illatos is: apró, ősszel nyíló fehér virágai édes parfümillattal lengik be a kertet. Az illatcserje sárgás vagy krémszélű lombváltozatai egész évben dekoratívak. Kissé fagyérzékeny, védett fekvésbe ajánlott.

Virginiai boróka

Az Észak-Amerikából származó örökzöld ciprusféle sokféle változatban kapható, a karcsú, oszlopos fajtáktól a szétterülő bokrokig. Jól bírja a rossz minőségű, száraz talajokat. Egyedül a rozsdagomba okozhat nála gondot, de ez ritkán jelentkezik.

