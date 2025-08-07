A kertész szerint nyáron is etetni kell a kismadarakat: ezt a 2 gyümölcsöt szeretik a legjobban

Lássuk, mit mondanak a szakértők, mely gyümölcsnek örülnek leginkább a madarak nyáron. Mert nem csak télen érdemes etetni őket!

Általában az a mondás, hogy csak télen szükséges etetni a madarakat, pedig a szakértők szerint nincs ez feltétlen így: mivel nyáron, sokszor még augusztusban is tart a fiókaszezon illetve a kismadarak kirepülése, az egyedeknek még több energiára van szükségük a fiókák etetéséhez - így nagyon örülnek, ha tápláló eledelhez juthatnak.

Nyáron is etesd a madarakat: hagyj kinn nekik a kertben almát és körtét

Többek közt a verebek, seregélyek, feketerigók és vörösbegyek is nyár végefele hagyják el a fészket, hogy önállóan kezdjenek táplálékot keresni.

A szakértők szerint a legjobb, amit kinnhagyhatunk nekik ilyenkor a füvön vagy az etetőben, nem más, mint a körte meg az alma!

Figyelem: sós, fűszeres és penészes eledelt sose hagyjunk kinn, és aszalványt is csak akkor, ha nincs kutyánk, mert a mazsola például mérgező lehet nekik!

Szotyi, zab, kukac

Az RSPB (Brit Királyi Madárvédelmi Társaság) szerint is fontos, hogy az év minden időszakában etessük a madarakat (ne csak télen), méghozzá változatosan, például:

napraforgómaggal

nyers zabbal

faggyúval

lisztkukaccal

gyümölcsökkel.

Vigyázzunk a madarakra!

Forrásunk volt.