5 autentikus koreai étterem Budapesten – A bibimbaptól a koreai BBQ-ig

Kimchi, bibimbap, bulgogi, gimbap… Ismerősen csengenek? Nem csoda, hisz ezek mind a koreai konyha alapételei, amiket világszerte talán a legtöbben ismernek. Azonban, ha ennél mélyebb ismeretekre szeretnél szert tenni, és alaposabban is belemerülnél ennek kelet-ázsiai országnak a gasztronómiájába, most ajánlunk öt koreai éttermet Budapesten, ahol biztosan autentikus élményben lesz részed.

Ahogy a kínai éttermek esetében, most is egy gyors bevezetővel kezdjük. A Koreai-félszigeten található történelmi, tehát a kettészakadás előtti Korea, hasonlóan Kínához, nagyon gazdag, és az ország földrajzi-éghajlati adottságaira erősen reflektáló gasztronómiai kultúrával rendelkezett. Az ország észak-nyugati régióját, ahol az éghajlat száraz-kontinentális, a tésztaételekben gazdag gasztronómia jellemzi, innen származik az naengmyeon, a hideg hajdinatészta leves is. Észak-keleten, Hamgyongban, a hegyvidéki adottságok határozzák meg az ételeket: fűszeresebb, csípősebb ízvilág jellemzi ezt a területet. Északon és észak-nyugaton termékeny síkság terül el, ahol megterem a rizs, a bab, de gyakori ételalapanyag a hal és a kagyló is. Gyeonggi vagyis Szöul környékén a gasztronómiára is nagyon erős hatást gyakorolt a királyi udvar közelsége, ami megjelenik az ételek elegáns tálalásában is. Dél-Korea fővárosa és annak vidéke híres még sokféle banchanjáról. A banchan egyike azoknak a kifejezéseknek, amiket nem árt, ha megtanultok a koreai konyhával kapcsolatban. A kis tálkákban felszolgált köretek gyűjtőneve ez, amelyek állandó szereplői az autentikus koreai étkezéseknek.

Banchan: bár köretként hivatkozom rájuk, egyáltalán ne olyasféle mellékszereplőként gondoljatok rájuk, ahogy a magyar konyhában kezeljük a köreteket. A banchan abszolút fontos eleme az ország gasztronómiájának, lehet húsos, halas, zöldséges vagy tésztaalapú is.

Érdekesség, hogy számos koreai étteremben a banchanokat korlátlanul utántöltik, így ameddig tart az étkezés, biztos, hogy a köretekből sem fogtok kifogyni. Egyébként, mivel arrafelé az étkezés közösségi esemény, és az emberek megosztják egymással az ételüket, a banchanok a közös halmaz részei, viszont mindenki saját rizs- és levesadagot kap. Jeolla, vagyis a dél-nyugaton elterülő rész talán a legkifinomultabb, ami a gasztronómiát illeti, dél-keleten pedig az erőteljes, sós ízek és a tenger gyümölcsei dominálnak. És ott van még Jeju-szigete egy, a korábbiaknál puritánabb konyhával, viszont ők is sokféle tengeri ételt készítenek.

Nagyjából így néz ki a Koreai-félsziget gasztronómiai térképe, és nyilván egyik régió hatott a másikra, nem úgy kell elképzelni, hogyha a földrajzi délről átlépsz délnyugatra, varázsütésre megváltozik minden, ami a tányérodra kerül. Ennél azonban szomorúbb tény, hogy a kegyetlen diktatúrába süppedt Észak-Korea kapcsán már aligha beszélhetünk gasztronómiáról, hiszen az emberek jórészt éheznek, hiánygazdaság van, az 1994-1998 közötti nagy éhínség során, egyes becslések szerint, akár egymillió ember is éhen halhatott az országban. Manapság, az észak-koreaiak mindennapi étkezései a kukoricaliszt, az árpa, a káposzta, a rizs és a szójaszósz köré épülnek, noha 1945 előtt ez a régió is gazdag és nagyon jellegzetes konyhával rendelkezett.

Ennyi bevezető után azonban itt az ideje, hogy a lényegre térjünk, és kiderüljön, hova érdemes ellátogatnia annak, aki Budapesten autentikus, jóízű koreai fogásokra vágyik:

Jin Galbi Restaurant

Nem véletlenül vettem a lista elejére ezt a belvárosi éttermet. Az ázsiai gasztronómiában jártas barátaim szerint, mármint, tényleg jártasak, nem csak úgy tessék-lássék, ide kell jönnie annak, aki nem ismeri a koreai gasztrokultúrát, de szeretné megismerni. Tök jó, ha van a társaságban olyan, aki nem most lát először koreai konyhát, ám ha nincs, akkor sem kell kétségbeesni. A korai BBQ-t, ez az, amikor magatoknak grilleztek az asztalnál, hagyjátok akkora, mikor már egy kis rutint szereztetek, és addig is kóstoljátok meg például az isteni hotpotokat.

Ezek a forrón, még jóformán rotyogva érkező egytálételek szintén szerves részei a koreai étkezéseknek, és itt kóstolhattok pacalost, tőkehalast, fűszeres marhahúsost, vagy választhatjátok a hely specialitását a kimchis hotpotot, én egyébként ezt tenném.

Aztán jöhet egy isteni bibimbap, ez a rizsből, friss zöldségekből, húsból és a tetején csücsülő tükörtojásból álló fogás, és meg is vagytok a laktató, tápláló, hihetetlen ízekben gazdag vacsorával.

Jin Galbi Restaurant

Budapest, Hold utca 15.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-14.30 és 16.00-22.30 , vasárnap 11.00-14.30 és 16.00-21.00

Bibimbap Koreai Étterem

A bibim azt jelenti, keverni. A bap, pedig azt, hogy főtt rizs. Ha mindezek után arra következtetésre jutottatok, hogy a bibimbap összekevert főtt rizs, nem jártok messze az igazságtól. De kezdjük az elején! Ez volt az a fogás, ami az én belépőmet jelentette a koreai gasztronómiába. Autentikus, de nem komplikált, nincs benne semmi, ami akár engem, akár az érzékszerveimet sokkolta volna, barátságos bevezető, amellett, hogy egészséges és jóízű is. Az étel alapja tehát a bap, vagyis a rizs, aztán jön a namul, vagyis a zöldségek.

A koreai konyha egyébként is odafigyel a szezonális alapanyagok használatára, így ebben az ételben sem egyféle zöldséget találsz, hanem mindig olyat, ami épp a legfrissebb. Ez lehet sárgarépa, pácolt retek, shiitake gomba, ezerféle variáció létezik.

Ezt követi a fehérje. Rendszerint marhahús vagy tofu, előfordulhatnak benne a tenger gyümölcsei is, de ez a ritkább. A tetejére tükörtojás, de úgy, hogy a sárgája még folyós legyen, aztán jöhet a gochujang, vagyis a csípős paprikapaszta és a szezámolaj, amit a végén kell rálocsolni. Most, hogy mindez benne van a tálban, az egész miskulanciát jól össze kell keverni, és már ehetitek is. Aki jóízű, egészséges ebédre, könnyű vacsorára vágyna úgy, hogy attól nem nehezül el, és nem esik kajakómába egyből, arra az Erzsébet körúton vár az autentikus, koreai megoldás.

Bibimbap Koreai Étterem

Budapest, Erzsébet körút 39.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 12.00-1.00, péntek 11.30-2.00, szombat 12.00-2.00, vasárnap 12.00-0.00

Seoul House Korean Restaurant

Ahogy már említettem, a koreai étkezések igazi, közösségi események, és ha van hely, ahova érdemes nagy társasággal érkezni, akkor az a Seoul House.

A koreai BBQ szerelmesei itt aztán kiélhetik magukat, hihetetlenül finom húsokat lehet sütögetni, a csumulog, vagyis a csípős császárhús egyszerűen fantasztikus.

Zseniális a leveskínálat is, a csípős, koreai gulyást például nagyon ajánlom mindenkinek, aki nem riad vissza a markánsabb ízektől. Aki megszereti a koreai ételeket, az ide egész biztosan vissza fog térni, mert egyszerre úgysem tudja végigenni az étlapot, viszont biztos, hogy mindent ki akar majd próbálni.

Seoul House Korean Restaurant

Budapest, Fő utca 8.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-21.00

Auntie’s Korean Kitchen

Családi kifőzde Ferencvárosban, akinek ez a műfaj közel áll a szívéhez, az biztos, hogy jól fogja itt érezni magát. Azt mondanám, hogy inkább streetfood-jellegű az étlap, viszont az tök jó benne, hogy több olyan fogásuk is van, amit kétszemélyes adagokban is lehet rendelni, így felezhettek, vagy keverhetitek a különféle finomságokat, és mindenki garantáltan jól fog lakni.

Van például tteokbokki, vagyis csípős szószban főtt rizstorták. Ez egy abszolút autentikus, koreai utcai étel, amiben, nem meglepő módon, rizstorták vannak, meg gochujang, ez ugye a csípős chilipaszta, és chilipor vagyis gochugaru.

A tortácskákat ebben a gochujang-alapú szószban főzik meg, és, ha nem elég az élvezetből, feldobják még a gochugaruval, aztán mehet a csipegetés. Meg a szuszogás, de ha bírjátok a csípőset, ezt mindenképp érdemes kipróbálni. Vannak még isteni levesek, batyuk, sőt házi kimchi is, úgyhogy érdemes szemezgetni. A chilivel vigyázzatok!

Auntie’s Korean Kitchen

Budapest, Lenhossék utca 31.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-21.00, szombat 14.00-21.00

Nanum Korean Japanese Bistro Pub

A Király utca körúthoz közelebb eső traktusában találjátok ezt a nagyon szép, világos belterű, látványával is hívogató éttermet, egyebek mellett az első bibimbapozásom helyszínét is.

Ahogy azt az étterem neve is mutatja, a japán és a koreai konyha legjavát ötvözik, szerintem fantasztikusak a leveseik, de a legfinomabb tempurát is itt ettem.

Vannak batyuk az étlapon, és általában elmondható a helyről, hogy miközben az ízek komplexek és izgalmasak, nem akarnak a végtelenségig csavarni a fogásokon. Az ételek érthetőek, élvezhetőek, azt sem fogják zavarba hozni, akik nem jártasak egyik nemzet konyhájában sem, viszont annak sem okoznak csalódást, aki már kóstolt ezt azt a régióból. Én összességében bárkinek jó szívvel ajánlom, akár ebédidőben, akár barátokkal vacsorázni, korrekt, üzembiztos jó élményre számíthattok. Meg persze csereberélhető finomságokra az asztalnál.

Nanum Korean Japanese Bistro Pub

Budapest, Király utca 53.

Nyitvatartás: kedd-szombat 12.00-15.00 és 18.00-23.00

