Ezek a csodaszép konyhabútorok és konyhatrendek tarolnak 2026-ban

Az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása összetett folyamat, amelyben az életmód és a táplálkozás is kulcsszerepet játszik. Bár nincs olyan vitamin, amely önmagában megelőzné a szellemi hanyatlást, a kutatások szerint bizonyos tápanyagok hozzájárulhatnak az agy egészségének megőrzéséhez és a kognitív funkciók támogatásához.