2026.01.08.

Ezek a csodaszép konyhabútorok és konyhatrendek tarolnak 2026-ban

Nosalty profilképe Nosalty

Minden évben változnak a trendek, divatban és lakberendezésben egyaránt: utóbbit tekintve minket természetesen főleg a konyha érdekel, így most azt néztük meg, milyen konyhabútorok és trendek várhatóak idén, 2026-ban.

Hófehér vagy fekete? Sötét vagy natúr fabútorok? Színes, modern kiegészítők? Rozsdamentes acél csaptelepek, króm hűtő, letisztult, skandináv stílus? Vagy a retró, esetleg rusztikus, vidéki hangulatú konyha a vágyad? A konyhatrendek minden évben változnak, így ha költözés, felújítás előtt állunk, vagy csak inspirálódnánk, és gyönyörködnénk mások szép konyháiban, lessük meg, milyen konyhatrendek, színek, bútorok lesznek az idei év, azaz 2026 legtrendibbjei!

Kattints a képre, ha megnéznéd a 2026-ban menő konyhák galériáját!

5 fotó

Forrásunk volt.

