Ez a népszerű konyhai alapanyag halálos lehet a háziállatok számára

Van egy konyhai alapanyag, ami akár halálos is lehet házi kedvenceink számára, ez pedig nem más, mint a xilit. A xilit, más néven nyírfacukor egy cukoralkohol, amely a természetben is előfordul, például a gyümölcsökben és zöldségekben, de mesterségesen is előállítják. A xilitet általában nyírfából vonják ki, de más forrásokból, például kukoricacsutkából is előállítható, olcsóbban. A kristálycukorhoz hasonlóan édes, de a glikémiás indexe alacsonyabb, ezért cukorbetegek és diétázók is fogyaszthatják.

A xilit halálos lehet a kutyák és a macskák számára

Xilit: kutyák és macskák számára is halálos lehet

Ugyan a xilitmérgezéssel kapcsolatos kutatások túlnyomó része kutyákra vonatkozik – mivel náluk ez a népszerű konyhai alapanyag igen súlyos állapotot idézhet elő – , macskák esetében kevesebb az információ a xilittartoxikózissal kapcsolatban. A rendelkezésre álló kutatási eredmények azt alátámasztják, hogy májkárosodás macskák esetében is bekövetkezhet nagyobb mennyiségű xilit elfogyasztásának következményeképp - írja a welovecatz.

A kutatók arra jutottak, hogy a xilittartoxikózis okozta májkárosodás esélye az adott állat anyagcseréjétől függ – azaz nem minden állat reagál ugyanúgy, és lehetetlen előre meghatározni, mely állatok lesznek érintettek, kinél, mekkora lehet a xilitmérgezés mértéke.

Nyírfacukormérgezés kutyák esetén egyes források szerint már kb. 100 mg/testtömegkilogramm elfogyasztása után jelentkezhet. Egy 10 kg-os kutya adagja 1 gramm, ami kb. 1 csapott mokkáskanál. 10-60 percen belül általában súlyos vércukorszintcsökkenés következik be.

A mérgezés tünetei: először hányás, hasmenés, majd a hipoglikémia tünetei, mint remegés, gyengeség, levertség, kóválygó járás, izomgörcsök, ájulás, végül kóma.

Érdemes gyors hánytatással próbálkozni, majd minél előbb felkeresni az állatorvost, aki a legtöbb (jó) esetben infúzióba adott cukorral tudja átlendíteni a kedvencünket a kritikus állapoton.

Forrásunk volt.

Még több egészségcikk: