2025.12.08.

Kertészek titkos praktikái: így marad hosszú ideig friss a karácsonyfa

A karácsonyfa az ünnepi hangulat központja, de néhány apró hiba miatt gyorsan tönkremehet. Mutatjuk a szakértői tippeket, hogy a fenyő sokáig zöld és illatos maradjon!

Karácsony közeledtével mindenki szeretné, ha a fenyőfa minél tovább megőrizné frissességét. Mégis, sokan elkövetnek néhány alapvető hibát, amelyek miatt a karácsonyfa hamar elveszíti szépségét: lehullanak a tűlevelek, az ágak megbarnulnak, és elillan az illata. William Mitchell kertész szerint a titok nem bonyolult, csak odafigyelést igényel.

Kertészek titkos praktikái: így marad hosszú ideig friss a karácsonyfa

Az első és legfontosabb lépés

Amikor hazaviszed a fát, vágj le 2–5 centimétert a törzséből. Ez a lépés kulcsfontosságú, mert ha kihagyod, a gyanta eltömíti a pórusokat, így a fa nem tud vizet felszívni. Hiába öntözöd, szomjas marad, és gyorsan kiszárad.

Fontos: ne állítsd homokba vagy földbe, mert ezek szintén blokkolják a vízfelvételt. A fa csak akkor marad életben, ha a törzse közvetlenül vízben áll.

Helyes öntözés – mennyi víz kell?

A karácsonyfa vízigénye sokkal nagyobb, mint gondolnád!

Naponta 1–2 liter vizet igényel, de soha ne adj kevesebbet, mint 0,5 liter.
A törzs legalább 5 centiméter mélyen legyen vízben, és ellenőrizd a szintet naponta.
Ha a víz elfogy, a gyanta újra elzárja a pórusokat, és a fa nem tudja felvenni a nedvességet.

Hová állítsd a fát?

A fa elhelyezése legalább olyan fontos, mint az öntözés.

  • Kerüld a radiátorokat, kandallót és más hőforrásokat, mert a meleg pillanatok alatt kiszárítja a fát.
  • Ha lehet, állítsd ablak közelébe, ahol friss levegőt kap.
  • Ha a fa már meleg helyen állt, érdemes hűvösebb sarokba áthelyezni, hogy ne konyuljon le.

Mi történik, ha nem figyelsz?

Ha kihagyod ezeket a lépéseket, a fa szenteste után pár nappal már élettelen lesz: száraz ágak, hulló tűlevelek, kellemetlen illat válthatja az ünnepi hangulatot. Ha viszont betartod a tippeket, a fenyőd friss, zöld és illatos marad hetekig!

Forrásunk volt.

