Kertészek titkos praktikái: így marad hosszú ideig friss a karácsonyfa

Karácsony közeledtével mindenki szeretné, ha a fenyőfa minél tovább megőrizné frissességét. Mégis, sokan elkövetnek néhány alapvető hibát, amelyek miatt a karácsonyfa hamar elveszíti szépségét: lehullanak a tűlevelek, az ágak megbarnulnak, és elillan az illata. William Mitchell kertész szerint a titok nem bonyolult, csak odafigyelést igényel.
Az első és legfontosabb lépés
Amikor hazaviszed a fát, vágj le 2–5 centimétert a törzséből. Ez a lépés kulcsfontosságú, mert ha kihagyod, a gyanta eltömíti a pórusokat, így a fa nem tud vizet felszívni. Hiába öntözöd, szomjas marad, és gyorsan kiszárad.
Fontos: ne állítsd homokba vagy földbe, mert ezek szintén blokkolják a vízfelvételt. A fa csak akkor marad életben, ha a törzse közvetlenül vízben áll.
Helyes öntözés – mennyi víz kell?
A karácsonyfa vízigénye sokkal nagyobb, mint gondolnád!
A törzs legalább 5 centiméter mélyen legyen vízben, és ellenőrizd a szintet naponta.
Ha a víz elfogy, a gyanta újra elzárja a pórusokat, és a fa nem tudja felvenni a nedvességet.
Hová állítsd a fát?
A fa elhelyezése legalább olyan fontos, mint az öntözés.
- Kerüld a radiátorokat, kandallót és más hőforrásokat, mert a meleg pillanatok alatt kiszárítja a fát.
- Ha lehet, állítsd ablak közelébe, ahol friss levegőt kap.
- Ha a fa már meleg helyen állt, érdemes hűvösebb sarokba áthelyezni, hogy ne konyuljon le.
Mi történik, ha nem figyelsz?
Ha kihagyod ezeket a lépéseket, a fa szenteste után pár nappal már élettelen lesz: száraz ágak, hulló tűlevelek, kellemetlen illat válthatja az ünnepi hangulatot. Ha viszont betartod a tippeket, a fenyőd friss, zöld és illatos marad hetekig!