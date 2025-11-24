Árusok mondták el, mennyi lesz idén a luc-, a nordmann- vagy az ezüstfenyő métere

A Pénzcentrum cikkéből megtudhatjuk, hogyan változik 2025-ben a nordmann fenyő, a lucfenyő vagy az ezüstfenyő ára. Vajon emelnek a kereskedők?
Nem számíthatunk arra, hogy drágábbak lesznek a karácsonyfának való fenyők, mint 2024 telén, persze apróbb áremelkedés ilyen-olyan okokból elképzelhető- vélekedik Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója.
Maximum pici áremelkedésre lehet csak számítani
A munkaerő-költségek és a helypénzek növekvő tendenciája miatt lehetnek apróbb áremelések a fenyőket illetően, illetve sokan várhatóan beépítik az árba az 5% körüli inflációt, de hatalmas árugrás nem lesz.
A szakértő így jósolja az árak alakulását:
- a lucfenyő métere: 5000 - 6000 Ft
- az ezüstfenyő métere: 6000 - 8000 Ft
- a Nordmann fenyő métere: 8000 - 10.000 Ft
Egy másik szakértő, Megyeri Szabolcs kertész is úgy vélekedik a témában, hogy az árusok egész egyszerűen nem mernek árat emelni, annyira nagy mértékű az infláció, a fogyasztás általános csökkenése pedig az ünnepeket is elérheti.