Árusok mondták el, mennyi lesz idén a luc-, a nordmann- vagy az ezüstfenyő métere

Vajon hogyan változnak a 2025-ös fenyőfaárak az igencsak nehezített gazdasági helyzetben?

A Pénzcentrum cikkéből megtudhatjuk, hogyan változik 2025-ben a nordmann fenyő, a lucfenyő vagy az ezüstfenyő ára. Vajon emelnek a kereskedők?

Nem számíthatunk arra, hogy drágábbak lesznek a karácsonyfának való fenyők, mint 2024 telén, persze apróbb áremelkedés ilyen-olyan okokból elképzelhető - vélekedik Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója.

Maximum pici áremelkedésre lehet csak számítani

A munkaerő-költségek és a helypénzek növekvő tendenciája miatt lehetnek apróbb áremelések a fenyőket illetően, illetve sokan várhatóan beépítik az árba az 5% körüli inflációt, de hatalmas árugrás nem lesz.

Árusok mondták el, változnak-e idén a fenyőfaárak

A szakértő így jósolja az árak alakulását:

a lucfenyő métere: 5000 - 6000 Ft

az ezüstfenyő métere: 6000 - 8000 Ft

a Nordmann fenyő métere: 8000 - 10.000 Ft

Egy másik szakértő, Megyeri Szabolcs kertész is úgy vélekedik a témában, hogy az árusok egész egyszerűen nem mernek árat emelni, annyira nagy mértékű az infláció, a fogyasztás általános csökkenése pedig az ünnepeket is elérheti.

Forrásunk volt.