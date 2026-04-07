A kerek repkény, ismertebb nevén földi borostyán sokak kertjében terjed. És bár a legtöbben gyomnövényként tekintünk rá, a népi gyógyászat évszázadok óta sikerrel alkalmazza. Lássuk, mi mindenre jó a kerek repkény.

A kerek repkény, avagy földi borostyán egy olyan, gyomként számon tartott kerti növény, amelynek gyógyhatása kevésbé ismert. Általában más növények kárára terjeszkedik, de érdemes vele jobban megismerkedni, mielőtt belekezdünk kiirtásába.

A vese és a gyomor barátja, mégis gyomként tekintünk erre a kerti növényre

A kerek repkényről

A kerek repkény szerteágazó, messze nyúló gyökerével az egész kertet beterítheti, ezzel akár más növényeket is kiszorítva. Cserjék és sövények alatt is megél, serkenti a talajéletet, és hűsen tartja a talajt.

Ha valahol a fű nem, akkor a kerek repkény biztosan megél, ezért nagyon jó talajtakaró növényként is.

A növény egészségre gyakorolt jótékony hatásait már az ókorban is kihasználták, többek között légúti, lázas és emésztési megbetegedéseket kezeltek vele. „A 12. században Bingeni Szent Hildegard német apáca „főfájásra” ajánlotta tea és pépes borogatás formájában" – írja a 24.hu.

A germán népi gyógyászat gennyes sebek kezelésére használja, de a komló elterjedése előtt még a sörfőzdék is előszeretettel használták, illetve leveleit megszárítva levesekhez és zöldséges ételekhez adták.

Gyomor- és vesebarát

A népi gyógyászat gyomor- és bélhurutra, valamint köhögésre és hörghurutra is előszeretettel alkalmazza.

Enyhe vízhajtó hatású, de még epe- és vesebetegségekre is javallott.

Korábbi feljegyzések szerint vérhányás és fövenyesedés esetén is alkalmazható növény.

Hogyan fogyasszuk?

Elsősorban teaként érdemes magunkhoz venni. Ehhez 225 ml vizet forraljunk fel, majd egy teáskanálnyi növényt áztassunk benne 20-30 percig. Ebből napi 3 csészényit nyugodtan fogyaszthatunk. Várandós és szoptató nőknek illetve vese- és májbetegeknek is kerülendő. Emellett nem javallott önmagában fogyasztani.

