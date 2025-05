Már egy étkezési utáni rövid séta is sokat tehet az egészségért – segíti az emésztést, csökkenti a puffadást, és akár a cukorbetegség vagy a daganatos betegségek kockázatát is mérsékelheti.

Az étkezés utáni könnyű mozgás nem csupán a közérzeten javíthat, hanem hosszú távon komoly betegségek kockázatát is csökkentheti – többek közt a cukorbetegségét és egyes ráktípusokét is. A szakértők szerint különösen hatékony lehet, ha közvetlenül evés után iktatunk be egy rövid sétát, támogatva az emésztés természetes folyamatait – írja az Independent.

Jobb kint, mint bent: ezért fontos, hogy étkezés után szellentsünk Getty Images

Dr. Tim Tiutan, a Memorial Sloan Kettering Rákközpont belgyógyásza szerint a gyaloglás serkenti a bélmozgást, és elősegíti a gázok távozását, ami a székrekedés elkerülését is szorgalmazza.

Az étkezések utáni séta valóban elősegíti a bélmozgást, így azt is, hogy megszabaduljunk a gázoktól, és megelőzzük a székrekedést – mondta, hozzátéve, hogy a vércukorszint hirtelen megugrását is mérsékelheti, ezáltal hozzájárulva bizonyos daganatos betegségek megelőzéséhez is.

A puffadás természetes része az emésztési folyamatnak, hiszen a szervezet ilyenkor dolgozza fel a bevitt tápanyagokat. Dr. Christopher Damman gasztroenterológus szerint az enyhe testmozgás segíthet felgyorsítani ezt a folyamatot:

A bél magától is mozgásban van, de rásegíthetünk azzal, ha mi magunk is mozgunk”, hiszen a test mozgatása stimulálja és »megnyitja« a beleket. Hogy inkább a szabadban vagy zárt helyen, esetleg edzés közben akarjuk kiengedni a gázokat, az már csak rajtunk múlik.

A fizikai aktivitás nemcsak az emésztőrendszert támogatja, hanem az étkezést követően megemelkedett vércukorszint stabilizálásában is segíthet. Amikor a szervezet nem képes elegendő inzulint termelni, vagy nem reagál rá megfelelően, az hiperglikémiát, sőt hosszabb távon 2-es típusú diabéteszt is eredményezhet. Ezért különösen hasznos lehet, ha a főétkezést követő egy órában mozgunk egy keveset.

Egyes tanulmányok szerint már öt perc testmozgás is elegendő ahhoz, hogy mérsékeljük az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést. Sétáljunk egyet a környéken, vagy ugrókötelezzünk, hogy kicsit felgyorsítsuk a szívverésünket – javasolja Damman.

Nem csupán azoknak érdemes figyelniük minderre, akiknél már fennáll a diabétesz kockázata: a mozgás időzítése az egészséges életmód szempontjából is kulcsfontosságú.

„Ha túl sokáig várunk, lemaradunk a lehetőségről, mert a gyomor az étkezést követően perceken belül elkezd kiürülni a vékonybélbe, ahol az összes tápanyag, köztük a glükóz is felszívódik a vérbe” – tette hozzá.

Végül érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a rendszeres testmozgás általánosságban is csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának valószínűségét. Már napi félóra séta is sokat tehet az egészségünkért – különösen, ha ezt az étkezések utánra időzítjük.

Forrásunk volt.

