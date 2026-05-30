6 budapesti étterem, ahol hibátlan gyerekmenü, és esetenként gyereksarok is várja a kicsiket

Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük. Ahogy más, hasonló ünnepeknél, ki szokták emelni, az év összes napján kell odafigyelni rájuk, de ettől még semmi baj nincs azzal, ha van egy nap, ami napkeltétől napnyugtáig róluk szól. Ha vasárnap valaki étterembe vinné az ünnepelteket, és tanácstalan, mit válasszon, ne keressen tovább, mutatunk hat éttermet Budapesten, ahol gyerekmenü, és esetenként gyereksarok is rendelkezésre áll.

Vak Varjú

Az étterembe járó, gyerekes barátaim egyöntetű véleménye szerint a Vak Varjú egységei életmentőnek bizonyultak fáradt vasárnapokon, és családi összejövetelek alkalmával. A játszósarok és a gyerekekkel foglalkozó nagyi már a maraschino cseresznye a tejszínhab tetején, de van itt gyerekmenü is, méghozzá Danny DeVito ajánlásával.

Négyféle leves-második kombinációt lehet kérni, mindegyik 3950 forintba kerül, és mindegyiket húslevessel adják, a második fogásokat pedig olyan ikonikus rajzfilmekről nevezték el, mint a Macskafogó, a Némó nyomában, a Csibefutam vagy épp a Pinocchio.

Innen már nem nehéz kitalálni, hogy van rántott csirkemell sült krumplival, bolognai tetemes mennyiségű reszelt sajttal, halrudacska krumplipürével és az elmaradhatatlan rántott sajt. Abszolút gyerekbiztos fogások, és most, hogy így leírtam, magam is megkívántam a halrudacskákat, csak el ne készítsem!

Vak Varjú

Budapest, Paulay Ede utca 7.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-23.30

Gettó Gulyás

Életem egyik legfrappánsabb gyerekeknek célzott ajánlatát a Wesselényi utcai Gettó Gulyásban láttam. Kezdjük ott, hogy az alapvetően magyaros ízeket kínáló étterem a hetedik kerületi bulinegyed szívében hosszú idő óta az egyik legkellemesebb meglepetésem volt. Nem turistacsapda, az ételek nem alibifogások, a szaftnak tartása van, a leves gazdag és ízletes, és amikor az ember csak annyira vágyik, hogy tegyenek elé egy jó pörköltet körettel, akkor itt biztos, hogy kielégítik az igényeit.

És akkor a gyerekek! Imádom, hogy lehet csak szaftot kérni körettel, el nem tudom mondani, hány olyan tíz év alattit ismerek, akiket ebből az egész pörkölt mizériából csak a tunkolás érdekel (abszolút megértem őket), illetve ha gyerekek rendelnek, akkor a köretek tekintetében abszolút rugalmas a konyha, bármit bármivel össze lehet párosítani.

Sokszor szerintem nem is az a kérdés, hogy van-e dínóhusi sült krumplival az étlapon, hanem az, hogy mennyire rugalmasan reagálnak egy étteremben az ilyen és ehhez hasonló kérésekre.

Gettó Gulyás

Budapest, Wesselényi utca 18.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-23.00

CZIN

A XVI. kerületi CZIN Bistroban ügyesen keverik az étlapon a friss nemzetközi ízeket és a klasszikusokat, így tehát a mangalica katsu és a szezámos bundában sült, krumplipürével tálalt rántott csirkemell nagyon jól megférnek egymás mellett.

Ahogy a gyerekmenü is, amit 14 éves korig lehet rendelni, és ami menüben is elérhető (leves+főétel 4990 Ft). A kínálat a klasszikusokra épül, van húsleves, rántott sajt tartárral, rántott hús háromféle választható körettel és bolognai, reszelt trappistával.

Az étterem külön érdeme, hogy igazi lokálpatrióták a tulajdonosok, akik azért vágtak bele a vendéglátózásba, mert szentül hiszik, hogy Cinkota és környéke is megérdemli a minőségi gasztronómiát. Én ezt a törekvést csak támogatni tudom, úgyhogy aki olyan helyet keres vasárnapra, ahol a gyerekek is találnak kedvükre való falatokat, és a felnőttek is jóllakhatnak és/vagy kúrálhatják a BL döntő fáradalmait, foglaljon asztalt CZIN Bistroban.

CZIN

Budapest, Szabadföld út 79.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 11.30-22.00, péntek-szombat 11.30-0.00

Pastrami

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy több bisztró kéne a városba, ahol igazán jó pastrami szendvicset lehet kapni! De ez a cikk most nem az én vágyaimról szól, hanem arról, hogy hol érezhetik igazán jól magukat a kicsik, és ebben a ligában az óbudai Pastrami mindig nagyon előkelő helyen szokott szerepelni. Például, mert van gyereksarok, és a felszolgálók is készenállnak a gyerekek fogadására, és a kívánságaik teljesítésére.

A híres írók kedvenc fogásaira építő tavaszi étlap önmagában is kínál olyan fogásokat, amiket ők is szívesen fogyasztanak, például rántott húst és halat, csigatésztás húslevest, de ezek mellett, a húsleves-rántott hús-paradicsomos szélesmetélt szentháromságára épülő gyerekmenüt is lehet rendelni szerdától szombatig bármikor.

Ami azért is jó, mert a legtöbb gyerekben ott a vágy, hogy kipróbálja, mit esznek körülötte a felnőttek, így miközben nem kell lemondaniuk a biztonságos kedvencekről, új ízekkel is megismerkedhetnek.

Pastrami

Budapest, Lajos utca 93-99.

Nyitvatartás: szerda-szombat 11.30-22.00, vasárnap 11.30-18.00

Porcellino Grasso

Meggyőződésem, hogy az olasz gasztronómia világhódító klasszikusai, mint a pizza, a paradicsomos spagetti, a szószos gnocchi és társaik, azért (is) születtek meg, hogy mentsvárul szolgáljanak azoknak a családoknak, ahol a gyerek épp nem tudja mit enne. Lássuk be, egy nyúlós, olvadó sajttal gazdagon megpakolt szelet pizzának még a legválogatósabb delikvens sem tud ellenállni.

Ezen túlmenően, a Porcellnioban, épp csak egy szemvillanásnyi távolságra a Széll Kálmán tértől, van gyereksarok, van animátor, aki foglalkozik a gyerekekkel, és van gyerekmenü is.

Húsleves, házi gnocchi zöldséges paradicsomszósszal, rántott csibefalatok krumplipürével, rántott tőkehalfalatkák tallér burgonyával és majonézzel. Ebből talán bármelyik csemete tud választani, de ha ennél szélesebb a repertoárjuk, akkor az étlapon van paradicsomleves, és több mint húszféle pizza. Utóbbi azért is jó választás, mert ha félidőnél rájönnek, hogy nem kérnek többet, a hős szülők is csipegethetnek a pizzából. Evviva i bambini! És persze jó étvágyat!

Porcellino Grasso

Budapest, Ady Endre utca 19.

Nyitvatartás: 12.00-23.00

Pirate Empire

Talán már említettem, a tematikus éttermeket nem nekem találták ki, a tematikus éttermekhez szabott régies(kedő) étlapokat pláne nem, de ezzel együtt nem vitatom a létjogosultságukat, sőt azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben életmentők lehetnek. Valamiért a környezetemben lévő gyerekek közül szinte mindenkinek volt, vagy épp van, kalózos korszaka, és úgy képzelem, hogy bármelyikük lelkesen fogadna egy gyereknapi ebédet egy kalózos tematikájú étteremben. A Nagymező utcai Pirate Empire étteremben ez abszolút csúcsra van járatva, a hajóbelsőt idéző beltér, a gigantikus polipcsápok, a hajókötelek, koponyák, rumosládák, kalózkalapok hozzák a tökéletes élményt, aminek igen nehéz lehet ellenállni, ha valaki képes lenne egész nap a Karib-tenger kalózait nézni. Hogy hány magyar kalóz fosztogatott nemzetközi vizeken, azt nem tudom, de magyar kalózok híres leve néven van itt gulyásleves, halas fogások, rántott csirkemell sült krumplival, és a nemzetközi kalózegyüttműködés jegyében néhány a mexikói fenegyerekektől kölcsönzött fogás is.

A legjobb, hogy ideális esetben a hely maga annyira lenyűgözi a gyerekeket, hogy jóformán mindegy lesz nekik, mi van a tányéron, de a húsos, szószos, krumplival kísért fogások így is, úgy is elnyerik majd a tetszésüket.

Ami pedig a szülőket illeti, igen, rumot is lehet kérni. Azt nem ígérem, hogy autentikus, héttengeri zsákmány lesz, de jó választás a Kalóz Komák Lakomája elé, vagy után.

Pirate Empire

Budapest, Nagymező utca 41.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-22.00, szombat-vasárnap 10.00-22.00



Címlapfotó: Gettó Gulyás