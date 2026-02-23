Míg sokan különleges, egzotikus finomságokra gondolnának, ha királyi nassolásról van szó, Károly király meglepően egyszerű falatokért rajong. Kedvencei jól tükrözik visszafogott ízlését és a minőségi, helyi alapanyagok iránti elkötelezettségét.

Bár a királyi élet a legtöbbünk számára távoli világ, mégis számos személyes szokásukat érdemes megismerni, melyekből általában kiderül: ők is ugyanolyan emberek, mint mi. II. Károly király, aki az utóbbi években egyre több alkalommal oszt meg részleteket a gasztronómiai preferenciáiról, nemcsak az étkezési szokásaival hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy milyen egyszerű, mégis jellegzetes nassolnivalókat kedvel a mindennapokban.

Ez Károly király kedvenc olcsó nassolnivalója Getty Images

A király kedvence: juhsajt kekszen

Az egyik legérdekesebb visszatérő étel Károly király étlapján a juhsajt és ropogós keksz kombinációja. Ez az ízpárosítás – bár egyszerű – jól tükrözi a király a helyi termékek és hagyományos ízek iránti rajongását, hiszen a juhsajt Britanniában régi gasztronómiai örökség, és a keksz tökéletesen egészíti ki azt.

Károly király ételeiben gyakran tükröződik az a filozófia, hogy a minőség és az őstermelői alapanyagok sokszor többet számítanak, mint a bonyolult receptek.

Állítólag nem ritkán választ olyan falatokat, amelyek a helyi termelők munkáját dicsérik, és amelyek az egyszerűségük ellenére is karakteres ízélményt nyújtanak.

Teafogyasztás és ropogtatnivalók

A brit királyi család hagyományosan kötődik az afternoon tea, azaz az ötórai tea kultúrájához, és Károly király sem kivétel ez alól.

Gyakran fogyaszt kekszet teája mellé, különösen, ha egyszerű, mégis élvezetes nassolnivalóra vágyik. Ez a szokás jól illeszkedik a király visszafogott, nem hivalkodó étkezési stílusához.

Tudatos táplálkozás a palotában

Károly király már hosszú évek óta hangsúlyozza a tudatos, fenntartható étkezést, amelyben a helyi, friss és vegyszermentes alapanyagok elsőbbséget élveznek. Ez nem csak az ételek minőségére van hatással, hanem arra is, hogy hogyan választ nassolnivalót.

Ahelyett, hogy készételekre vagy csomagolt finomságokra támaszkodna, a király inkább olyan egyszerű, természetes falatokat részesít előnyben, amelyek rendszerint friss sajtból, ropogós kekszből vagy hasonló, minimálisan feldolgozott termékből állnak.

Forrásunk volt.