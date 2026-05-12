Éppen egy magyarkedvenc tejterméket vásárolt Karikó Katalin egy amerikai boltban, amikor felkérték tanácsadónak

Karikó Katalin Nobel-díjas kutatót a Tisza-kormány egészségügyi tanácsadójának kérte fel Hegedűs Zsolt, mindez bevásárlás közben történt vele.

Karikó Katalint egy tejfölöspult mellett érte a felkérés Stefania D'Alessandro/Getty Images

A kutató egy feltétellel vállalta a felkérést: nem fogad el fizetést

Karikó Katalin kisújszállási születésű, a Szegedi Tudományegyetemen végzett magyar-amerikai biokémikus. 2023-ban nyerte el az élettani és orvostudományi Nobel-díjat az mRNS-alapú orvosi technológia területén elért kutatásaiért. Nemrég pedig az új egészségügyi miniszter kérte fel tanácsadójának, amit el is vállalt, egy feltétellel.

Ha az ismereteimnek és tapasztalatomnak szól a felkérés, nem pedig a nevemnek, akkor elvállalom az egészségügyi tanácsadói feladatot – de csak fizetés nélkül – mondta Karikó Katalin Hegedűs Zsolt megkeresésére, ami egyébként épp egy philadelphiai bevásárlóközpontban érte, tejfölvásárlás közben.

Karikó Katalin és Hegedűs Zsolt munkakapcsolata nem újkeletű:

Karikó korábban megkereste az egészségügyi minisztert egy sejtterápiás eljárás meghonosításával kapcsolatban, amivel leukémiás betegeket kezelnének. A miniszter válasza akkor az volt, hogy a kinevezése után visszatérnek majd erre a kérdésre.

A közös munkát a tervek szerint nemsoká megkezdik, céljuk pedig a magyar egészségügy világszínvonalúvá tétele.

