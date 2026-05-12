Befőzés

2026.05.12.

Éppen egy magyarkedvenc tejterméket vásárolt Karikó Katalin egy amerikai boltban, amikor felkérték tanácsadónak

Nosalty profilképe Nosalty

Karikó Katalint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszer kérte fel tanácsadójának. A kutatót egy meglepő hétköznapi helyzetben érte a telefonhívás, ráadásul Amerikában.

Karikó Katalin Nobel-díjas kutatót a Tisza-kormány egészségügyi tanácsadójának kérte fel Hegedűs Zsolt, mindez bevásárlás közben történt vele.

Karikó Katalin
Karikó Katalint egy tejfölöspult mellett érte a felkérés
Stefania D'Alessandro/Getty Images

A kutató egy feltétellel vállalta a felkérést: nem fogad el fizetést

Karikó Katalin kisújszállási születésű, a Szegedi Tudományegyetemen végzett magyar-amerikai biokémikus. 2023-ban nyerte el az élettani és orvostudományi Nobel-díjat az mRNS-alapú orvosi technológia területén elért kutatásaiért. Nemrég pedig az új egészségügyi miniszter kérte fel tanácsadójának, amit el is vállalt, egy feltétellel.

Ha az ismereteimnek és tapasztalatomnak szól a felkérés, nem pedig a nevemnek, akkor elvállalom az egészségügyi tanácsadói feladatot – de csak fizetés nélkül

– mondta Karikó Katalin Hegedűs Zsolt megkeresésére, ami egyébként épp egy philadelphiai bevásárlóközpontban érte, tejfölvásárlás közben.

Karikó Katalin és Hegedűs Zsolt munkakapcsolata nem újkeletű:

Karikó korábban megkereste az egészségügyi minisztert egy sejtterápiás eljárás meghonosításával kapcsolatban, amivel leukémiás betegeket kezelnének. A miniszter válasza akkor az volt, hogy a kinevezése után visszatérnek majd erre a kérdésre.

A közös munkát a tervek szerint nemsoká megkezdik, céljuk pedig a magyar egészségügy világszínvonalúvá tétele.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

krumpliköret

Háromsajtos gratin burgonya

Talán a legizgalmasabb krumpliköretek közé tartozik a gratin burgonya, amely akár önmagában is megállja a helyét, főleg ebben a sajtos baconos verzióban. Az elkészítése nem bonyolult, ...

brownie

Brownie mogyorós krémmel

Gazdag brownie lágy mogyorós krémmel kiegészítve. Kívül enyhén roppanós, belül viszont extrán szaftos és puha a hozzáadott mogyorós krémtől. Ha szeretnénk még tovább fokozni az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept