5 ok, amiért érdemes kardamomot fogyasztanod

A kardamom nemcsak különleges ízt ad az ételeknek, hanem számos egészségügyi előnnyel is bír – az emésztéstől a szív védelemig

A kardamom elsőre csak egy apró, zöld kis hüvelynek tűnik, mégis évszázadok óta az egyik legértékesebb fűszer. Az indiai konyhában és az ájurvédikus gyógyászatban régóta kiemelt szerepe van, de ma már világszerte felfedezik különleges ízét és jótékony hatásait. Illata friss, enyhén citrusos és mentás – ételekben, italokban és akár önmagában is élvezhető.

A kardamom tehát nem csupán egy egzotikus fűszer, hanem igazi „szuperélelmiszer” is, amely egyszerre támogatja az emésztést, frissíti a leheletet, védi a szívet, csökkenti a gyulladást, és segíthet a súlykontrollban. Egy kis csipet mindennap máris sokat tehet az egészségedért.

Fontos: ha valamilyen egészségügyi problémád van, vagy rendszeresen szedsz gyógyszert, a kardamom nagyobb mennyiségű fogyasztása előtt érdemes orvosoddal is egyeztetni.

