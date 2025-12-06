Télen nemcsak a hőmérséklet és a napfény hiánya alakítja át a mindennapjainkat, hanem az is, hogyan reagál a szervezetünk az esti étkezésre. A kutatások szerint a vacsora időpontja ilyenkor sokkal nagyobb hatással van az anyagcserére, az alvásra és az energiaszintre, mint az év bármely más szakaszában. De mikor érdemes utoljára enni, hogy a testünk valóban jól működjön?

Ahogy beköszönt a tél, és rövidülnek a nappalok, nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor vacsorázunk. A legújabb kutatások arra figyelmeztetnek, hogy a gyakori esti — vagy késő esti — vacsora nem a legjobb választás, főleg a hideg hónapokban.

Egyáltalán nem mindegy, mikor vacsorázol télen - Az alvásod báhatja, ha rossz időpontot választasz

A testünk belső órája — az ún. cirkadián ritmus — szabályozza az emésztést, a hormontermelést és az alvást.

Télen, amikor korábban sötétedik, ez a ritmus is változik: az anyagcsere lelassul, a szervezet felkészül a pihenésre.

Ezért ha túl későn vacsorázol, például 22 óra után, az emésztés még alvás közben is dolgozik: vércukorszinted magasabb lehet, a zsírégetés pedig kevésbé lesz hatékony.

Ezzel szemben az a vacsora, amelyet este körülbelül 18 óra körül fogyasztunk el — és legalább 3–4 órával alvás előtt — sok szempontból ideális. Ilyenkor az emésztés lezajlik, mielőtt szervezetünk készen állna a pihenésre, és az alvás minősége is javulhat.

A korai vacsora előnyei többek között:

könnyebb emésztés és kevesebb gyomor- vagy puffadási panasz,

és kevesebb gyomor- vagy puffadási panasz, stabilabb vércukorszint és anyagcsere,

és anyagcsere, nyugodtabb, pihentetőbb alvás, mivel az emésztés nem verseng az éjszakai regenerációval,

több energia és jobb közérzet másnap, mivel a szervezet nem zavarodik meg a késői étkezés miatt.

Természetesen az sem mindegy, mit eszünk: a vacsora legyen kiegyensúlyozott, ne túl nehéz, és figyeljünk arra, hogy ne közvetlenül lefekvés előtt legyünk tele.

Tipp: hagyjunk kb. három órát az utolsó étkezés és a lefekvés között!

