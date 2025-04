Magas elvárások: csak ilyen ételeket eszik Jennifer Lopez, amíg Budapesten tartózkodik

Jennifer Lopez július 20-án lép színpadra Budapesten, az MVM Dome-ban, Up All Night turnéja egyik állomásaként. A nagyszabású koncert hazai előkészületeiről a szervező, a Green Stage Produkciós Iroda feje, Guba Gábor osztott meg kulisszatitkokat a Blikknek – többek között azt is elárulta, milyen különleges kéréseket közvetített feléjük Jennifer Lopez amerikai stábja a fellépés napját illetően.

Jennifer Lopez stábja magas színvonalú, minőségi bútorokat kért, kényelmes kanapékat és további funkcionális eszközöket, amik például a koncert előtti bemelegítést, ráhangolódást segítik. A világsztár öltözőjébe virágokat is teszünk majd bőven.

Az ételekkel és az italokkal kapcsolatosan is konkrét elképzelései vannak:

A cateringgel kapcsolatban konkrétan azt a kérést fogalmazták meg, hogy Michelin-csillagos színvonal legyen. Az italfogyasztással kapcsolatban itt sem térünk el napjaink trendjétől: semmilyen alkoholt nem szeretnének a turnécsapat tagjai. Sőt, egy különleges kérést is kaptunk: Jennifer Lopez ezekben a hetekben, hónapokban egy tisztító-gyógyító kúrát tart, emiatt kifejezetten csak gyümölcs- és zöldségalapú folyadékokat iszik. Itt is biztosra megyünk: egy magyar partnerünk a helyszínen kizárólag neki készíti majd a dzsúszokat a legtisztább bioalapanyagokból.

Már csak az a kérdés, melyik Michelin-csillagos helyt éri a megtiszteltetés, hogy elkészítse Jennifer Lopeznek és csapatának az ételeket.

