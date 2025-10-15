Vásárlás

2025.10.15.

Kitiltják egyes iskola menzákról ezeket az élelmiszereket: példamutató rendelkezés született

Az új rendelkezés, miszerint Kalifornia kitiltja az ultrafeldolgozott élelmiszereket az iskolai menzákról, 2035-től lép érvénybe, addig minden iskolának meg kell teremtenie a feltételeket. Gavin Newsom kormányzó már aláírta a rendeletet, ami pontosan definiálja, mit jelent az ultrafeldogozott élelmiszer.

Példás és előremutató rendeletet fogadtak el Kaliforniában, miszerint minden iskolai menzának ki kell vezetnie az ultrafeldogozott élelmiszereket a repertoárjából.

Iskolai menza étele
Kitiltják az iskola menzáról ezeket az élelmiszereket: példamutató rendelkezés született az USA-ban

A rendelet értelmében ultrafeldolgozottnak minősülnek azok az élelmiszerek, amelyek magas telítettzsír-, hozzáadott cukor- vagy nátriumtartalommal rendelkeznek, és legalább egy meghatározott adalékanyagot, például mesterséges színezéket, aromát, édesítőszert, emulgeálószert vagy sűrítőszert tartalmaznak. A pontos definíciót, beleértve a kivételeket is, a Kaliforniai Közegészségügyi Hivatalnak 2028-ig kell véglegesítenie. Ezt követően a meghatározást megkapják az iskolák, amelyek 2029-től megkezdhetik a tiltott élelmiszerek fokozatos kivezetését.

Az amerikai gyerekek átlagosan napi kalóriáik mintegy kétharmadát olyan élelmiszerekből nyerik, amelyeket már összefüggésbe hoztak a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, valamint bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásával.

A kaliforniai törvényhozás ezzel megelőzte Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, aki a Trump-kormány megalakulását követően azt ígérte, hogy augusztusig kidolgoz egy tervet az ultrafeldolgozott élelmiszerek visszaszorítására. Ez azonban végül nem valósult meg: csupán egy általános jellegű ajánlás született, amely nem határozott meg konkrét irányvonalat.

Receptajánló menzás, de egészséges ételekkel:

Ezzel párhuzamosan Gavin Newsom megvétózott egy törvényjavaslatot, amely a tapadásmentes edények gyártásában használt, úgynevezett örökvegyszerek (PFAS-ek) kivezetését célozta volna, arra hivatkozva, hogy ez jelentősen megemelné a konyhai eszközök árát. A PFAS-ekről, és azok egészségügyi kockázatairól korábban itt írtunk.

Forrásunk volt.

