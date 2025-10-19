Gasztro

2025.10.19.

Légy résen: 8 intő jel, ami azt mutatja, hogy inaktív életet élsz

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Meglepő adat: a világ felnőtt lakosságának negyede nem mozog eleget. Pedig a mozgáshiány hosszú távon komoly gondokat okozhat: gyengül az izomzatunk, lassul az anyagcserénk, romlik az alvásunk minősége és a hangulatunk is.

De honnan tudhatjuk, hogy mi sem mozgunk eleget? És mit tehetünk, ha tényleg túl sokat ülünk? Nézzük meg együtt a leggyakoribb jeleket – és a megoldásokat, amelyekkel újra aktívabbak lehetünk. Még nem késő, fogd magad, határozd el, hogy változtatsz, vedd végig az intő jeleket, és ha érintett vagy, kezdj el jóval aktívabb életet élni, és mozogj, mozogj, mozogj!

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

jógázás teremben
férfi kanapén fekve telefonozik
nő az ágyban, fejét fogva fekszik
nő szűk farmerben fogja a derekát
nő a kutyájával lépcsőn felfele fut
8 fotó

Cikkajánlónk sporttémában:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept