Egy ciprusi sajtféle az, aminek aligha érhet nyomába másik sajt, hiszen egészségügyi előnyei, különösen az idősebb korosztály számára, egészen egyedülállóak. Lássuk, miért jó ez a bizonyos sajtféle az egészségünknek.

Habár világszerte próbálkoznak a halloumi sajt elkészítésével, az igazi mégis csak az, amelyet Ciprusról származik. Íze különleges, csakúgy, mint egészségügyi előnyei. Nézzük, miért érdemes idősebb korban beiktatni az étrendünkbe a halloumi sajtot!

Az időseknek rendszeresen kellene fogyasztani: jót tesz a látásnak és a csontoknak, de még az agyműködést is javítja

A halloumi sajtot évezredek óta készítik Cipruson, ami a helyi konyha szerves részét képezi. Az itt élők átlagosan 8 kilogrammot esznek meg egy évben belőle, és nem véletlen, hogy 2021-ben felkerült az EU oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező termékek nyilvántartásába .

Milyen előnyökkel jár a halloumi sajt fogyasztása?

Remek fehérjeforrás a halloumi, hiszen 100 grammja 20 gramm fehérjét tartalmaz, valamint egy ekkora mennyiség egy felnőtt napi kalcium szükségletét is fedezi, ezzel erősíti a csontokat.

Emellett rengeteg vitamint tartalmaz: B-vitaminban, A-, D-, E- és K-vitaminban is bővelkedik.

Ami az ásványi anyagokat illeti, gazdag foszforban, magnéziumban, káliumban és nátriumban. Fogyasztása megelőzi a kalciumhiányt, amely csontritkuláshoz, fogszuvasodáshoz, valamint izom- és ízületi fájdalmakhoz vezethet. Ezért a halloumi sajt az idősebb korosztály különösen ajánlott, mert csontszerkezetük egyre törékenyebb és hajlamosabb a törésekre.

A halloumi gyulladáscsökkentő hatással és antioxidáns tartalmának köszönhetően olyan tulajdonságokkal is fel van vértezve, mint a test és az elme öregedési folyamatainak lassítása. A-vitamin tartalma miatt pedig a látásra is kedvezően hat.

A sajt magnézium- és foszfortartalma biztosítja a megfelelő izom-összehúzódást és csökkenti a magas vérnyomást. Enyhíti a magas stressz tüneteit is, és nyugtató hatást biztosít.

