Újabb hétköznapi ételről derült ki, hogy csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát

A demencia, mint időskori betegség sokakat foglalkoztat, akkor is, ha még korántsem időszerű, hogy féljenek tőle. Több tényező függvénye, hogy valakit veszélyeztet-e az időskori elbutulás, de azt tudjuk, hogy az életmódnak, azon belül az étkezésünknek fontos szerepe van az egészségmegőrzésben. Egy új tanulmány szerint egy teljesen hétköznapi, sokak által fogyasztott alapanyag is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez.

A demencia tünetei nem könnyen észrevehetőek, ezért is egy igen alattomos betegség, amely főleg az időseket sújtja. Többféle módon is tehetünk azért, hogy kialakulásának kockázatát csökkentsük, például bizonyos ételek fogyasztása is e célt szolgálhatja. A Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy hétköznapi étel is segítségünkre lehet a betegséggel szemben - a tojás!

A több éves vizsgálatban 1024 fő vett részt, akik átlagosan 81,4 évesek voltak. Az alanyok átlagosan 6,7 éven keresztül vettek részt a vizsgálatban, a kutatás maga a tesztcsoport írásos kérdőívein alapult.

Már napi egy tojás is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát

Az eredmények azt mutatták, hogy legalább egy tojás elfogyasztása naponta csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.

A kutatók feltételezik, hogy a tojássárgájában található tápanyagok kulcsfontosságúak a megelőzés szempontjából.

Ilyen tápanyagok közé tartoznak az ómega-3 zsírsavak, a lutein és a kolin.

Ez utóbbi egy vitaminszerű anyag, amely egyfajta neurotranszmitterként működik, és kulcsfontosságú mind az izomszabályozás, mind a központi idegrendszer szempontjából. A kutatócsoport tovább kívánja vizsgálni ezen tápanyag szerepét a csecsemők és kisgyermekek kognitív fejlődésének elősegítésében és az öregedési folyamat lassításában.

Miben van még kolin?

A kolin egyéb állati és növényi élelmiszerekben is megtalálható, úgy mint a hal, baromfihús, diófélék, zabpehely, brokkoli, de messze a tojásban a legmagasabb a koncentrációja. Egy tojás akár 150 milligrammot is tartalmazhat belőle, amely egy felnőtt napi kolinszükségletének 25 százalékát fedezi.

