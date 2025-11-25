Az egészséges alvási pozíció megválasztása számos előnnyel járhat. Ezt a hagyományos és modern orvoslás is alátámasztja.

Számos tanulmány alátámasztotta már, hogy a bal oldalon alvás a legelőnyösebb alvási pozíció. A hagyományos és a modern orvoslás, és még az ájurvéda is ezt tartja a legjobbnak, amit tudományos és fiziológiai tényezők is megerősítenek.

A tudomány szerint ez az alvási pozíció javíthatja a szervek működését

A minőségi, pihentető alvás nagyon fontos, hiszen ilyenkor regenerálódik szervezetünk, ezzel segítjük immunrendszerünk működését, és az agyi funkciók is ilyenkor is „állnak helyre". Számos praktikát és tippet megosztottunk már, hogyan javíthatunk az alvásunkon, sőt, azt is, hogy milyen teákat érdemes kortyolni lefekvés előtt.

Most pedig már azt is tudjuk, hogy a bal oldalon alvás segíti a belső szervek működését.

Számos előnye van ennek a pozíciónak:

elősegíti a nyirokrendszer működését, mivel ennek fő vízelvezető útvonala a test bal oldalán található,

segít csökkenteni a reflux tüneteit, különösen nyelőcső- és gyomorreflux esetén,

javítja az emésztést, hiszen a gyomortartalom könnyebben kerül a végbélbe,

a szív- és érrendszer is jól jár, hiszen csökken az aortára nehezedő nyomás (ezért is szokták várandós nőknek ezt a pozíciót javasolni az alváshoz),

csökkenti a horkolás és az alvási apnoé valószínűségét,

még az ébrenlét minőségét is javítja,

és csökkenti az arc puffadtságát.

Trükk, hogy megtartsd ezt a testhelyzetet egész éjszaka

A szakértők azt javasolják, hogy varrjunk egy zsebet a pizsama hátuljába, ami éjszakai hanyatt forduláskor gyengéd ébredést eredményez, így visszatérhetünk az eredeti pozíciónkba.

