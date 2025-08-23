Lotyószilva, mirabella, fosóka: a vicces nevű szilvafajta, amit kukába dobunk, pedig kiváló C-vitamin-forrás

A mirabella szilva vagy más néven cseresznyeszilva, mirabolán, mirabella, népies nevén ónabóna, fosóka vagy lotyószilva története messzire nyúlik vissza: feltételezések szerint a Selyemúton érkezett Perzsián és Anatólián át Európába, más források szerint René nápolyi király vitte Lotaringiába. Bárhogy is volt, a franciák szívébe azonnal belopta magát. Ma a világ mirabellaszilva-termésének 90%-át itt állítják elő, a mirabellaszilva-dzsem pedig Lotaringia jelképévé vált – sőt, minden évben fesztiválokat is rendeznek a tiszteletére.
A mirabella túl egészséges ahhoz, hogy kukába dobjuk
A mirabella szilvát a legjobb frissen fogyasztani, mert így őrzi meg leginkább jótékony hatásait.
- gazdag C-vitaminban
- erősíti az immunrendszert
- antioxidánsai lassítják a sejtek öregedését
- magas káliumtartalma támogatja a vérnyomás szabályozását és az izmok működését
- rostjai pedig az emésztést segítik.
A mirabella szilva felhasználása országonként változik
- Ázsiában fűszeres szószokba kerül, húsok mellé tálalják
- a Balkánon mézbe forgatva fogyasztják
- Németországban gombócba töltik, és fahéjjal szórják meg
- Franciaországban pedig sütemények, piték, kompótok és lekvárok alapanyaga.
Nálunk elterjedt nézet, ha a mirabella szilvából (Magyarországon ismertebb nevén ringlószilva/fosóka) sokat fogyasztunk, hasmenést okoz, ezért inkább a kukában landol.
A szakemberek szerint viszont rendkívül jót tesz az egészségünknek, szóval ne féljünk fogyasztani belőle pár szemet, ha látunk egy-egy ringlófát az út szélén!