Gránátalma, a rubintszemes egészségbomba: 9 ok, miért fogyaszd rendszeresen

Kovalcsik Krisztina, vagy ahogy az Instagram-követői ismerik, Lustalány, azt mondja, nőként lehet akármilyen tökéletes a külsőnk, olyan pályán játszunk, ahol nem nyerhetünk, így fontos lenne, hogy legalább egymást ne bántsuk. Ő maga nyíltan beszél különböző platformokon a felnőtt fejjel elkezdett sportolás kihívásairól, a táplálkozási zavaráról, és arról is, hogy tudott úrrá lenni rajta terápiás segítséggel. A Nosaltynak adott interjújában szó esett futásról, főzésről, Cherről, isteni kakaós csigáról és sushizó tízévesekről is.