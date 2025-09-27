Család

2025.09.27.

Gránátalma, a rubintszemes egészségbomba: 9 ok, miért fogyaszd rendszeresen

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

A gránátalma nehezen adja a magjait, de annál inkább érdemes megdolgozni értük, ugyanis többek között védenek a vesekövek, valamint az Alzheimer- és Parkinson-kór kialakulása ellen is. 9 ok, miért fogyassz rendszeresen gránátalmát.

A gránátalma magjai vibráló színükkel apró rubintokra emlékeztetnek – és hozzájuk jutni is olyan érzés, mintha az embernek ki kellene őket bányásznia a gyümölcsből -, de nem csak megjelenése miatt népszerű ez a gyümölcs. A közel-keleti konyha meghatározó alapanyaga friss, enyhén savanykás ízén túl számos pozitív egészségügyi hatással is büszkélkedhet. Most hoztunk 9 okot, miért egyél rendszeresen gránátalmát!

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

9 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kovalcsik Krisztina, Lustalány
Család

„Most már tudom, nem történhet annyira rossz dolog az életemben,...

Kovalcsik Krisztina, vagy ahogy az Instagram-követői ismerik, Lustalány, azt mondja, nőként lehet akármilyen tökéletes a külsőnk, olyan pályán játszunk, ahol nem nyerhetünk, így fontos lenne, hogy legalább egymást ne bántsuk. Ő maga nyíltan beszél különböző platformokon a felnőtt fejjel elkezdett sportolás kihívásairól, a táplálkozási zavaráról, és arról is, hogy tudott úrrá lenni rajta terápiás segítséggel. A Nosaltynak adott interjújában szó esett futásról, főzésről, Cherről, isteni kakaós csigáról és sushizó tízévesekről is.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept