A gránátalma magjai vibráló színükkel apró rubintokra emlékeztetnek – és hozzájuk jutni is olyan érzés, mintha az embernek ki kellene őket bányásznia a gyümölcsből -, de nem csak megjelenése miatt népszerű ez a gyümölcs. A közel-keleti konyha meghatározó alapanyaga friss, enyhén savanykás ízén túl számos pozitív egészségügyi hatással is büszkélkedhet. Most hoztunk 9 okot, miért egyél rendszeresen gránátalmát!
Gránátalma, a rubintszemes egészségbomba: 9 ok, miért fogyaszd rendszeresen
A gránátalma nehezen adja a magjait, de annál inkább érdemes megdolgozni értük, ugyanis többek között védenek a vesekövek, valamint az Alzheimer- és Parkinson-kór kialakulása ellen is. 9 ok, miért fogyassz rendszeresen gránátalmát.