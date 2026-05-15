Az idei Gourmet Fesztiválon négy napig a vidéki gasztronómia legjobbjain lesz a fókusz

A helyszín a szokásos, az ételek és italok természetesen csúcsminőségűek, a dátum és a tematika viszont újdonság: 2026-ban június elejére csúszott a Gourmet Fesztivál, a tematika pedig a vidéki gasztronómia lesz.

2026-ban a megszokottnál egy héttel később, június 4-7. között kerül sor az idei MBH Bank Gourmet Fesztiválra a Millenárison, ahol ezúttal a vidéki gasztronómia kapja a főszerepet. Nem hiányoznak majd a legjobb fővárosi éttermek, cukrászdák és bárok sem, a kiállítók 4 napon keresztül az ország legnagyobb és legszínesebb menüjét és italkínálatát adják, de a szervezők egy új helyszínnel is készülnek.

Gigantikus és sokszínű fesztiválmenü, tripláznak a vidékiek

Ahogy a visszatérő látogatók már megszokhatták, a fesztiválon kiállító éttermek egy több száz fogásból álló fesztiválmenüt kínálnak, amelyben mindenki megtalálhatja a neki való ételeket, legyen szó vegánokról vagy vegetáriánusokról, húsimádókról, a közel-keleti, ázsiai, a hagyományos vagy kortárs magyar konyha kedvelőiről, glutén- vagy laktózérzékenyekről, édesszájúakról. Idén a vidéki vendéglátás kerül a középpontba, így a visszatérő vidéki éttermeken (Kistücsök, A Konyhám, Horgonyzó, Next Bistro, Sparhelt, Panificio Il Basilico, Teyföl) túl számos régióból érkeznek új kiállítók:

hosszú idő után visszatér az Anyukám mondta, jön az egyetlen vidéki két Michelin-csillagos Platán Tata, a Casa Christa, a Mede by Adam Mede és a Villa Kabala a Balaton-felvidékről, a Lokal at the Lake a déli partról és a La Vie Gourmet Hévízről, ott lesz a villányi A. GERE, a Michelin-csillagos Babel Budapest hozza nemrég nyílt vidéki testvér éttermét, a Papit is, a tokaji Dereszla ezúttal nem a pincészettel, hanem a bisztrójával érkezik, az Iszkor hozza magával nemrég nyitott új helyét is, a Gajdót, és ha már Miskolc, akkor jön a Lestyán, sőt a Porsche jóvoltából először állít ki az ország egyik legjobb cukrászdája, a váci Mihályi Patisserie.

Amikor kitaláltuk az idei tematikát, magam sem gondoltam volna, hogy megtriplázzuk a vidéki éttermek számát. Bízom benne, hogy ezt a látogatók is értékelik majd, és érzik, az idei Gourmet egy különleges alkalom és lehetőség arra, hogy időt, pénzt és sok kilométert megspórolva tegyenek ízutazást az országban, ilyen egy évben csak egyszer van - mondta Nemes Richárd, a fesztivál főszervezője.

Fővárosi újdonságokból sem lesz hiány:

a többi közt ott lesz az Anton by Alelí, a Black Angus, a Caviar&Bull, a Celsius, a Food Revolution, a Galamb, a Giulia, a Lángosss!, a Le Petit Beef Bar, a Moszkvatér Bisztró és a Mozata is.

Made in Vidék - bográcsozó sztárséfek

A szervezők az idei tematika jegyében egy extra helyszínnel is készülnek, ahol elismert séfek készítenek klasszikus ételeket, minden nap:

csütörtökön Kovács Renátó (Hilda) kortárs gulyását ,

, pénteken Bíró Lajos bajai halászlevét ,

, szombaton a Nimród étterem országos hírű karcagi birkapörköltjét ,

, vasárnap pedig Barna Ádám kakaspörköltjét lehet megkóstolni.

Az ide szóló jegyek erősen limitáltak, érdemes mielőbb megvenni a belépőket a gourmetfesztival.hu oldalon. Az ételek mellé a helyszínen Gault&Millau Étteremkalauz is jár ajándékba.

Gourmet Akadémia a Haier támogatásával - Poroszlótól Koppenhágáig

Péntek délutántól vasárnap estig a Gourmet Akadémia a Haier prémium háztartási gépek támogatásával várja a tanulni és szórakozni is vágyó látogatókat, ahol ingyenes előadások és workshopok követik egymást, az elkészült ételeket pedig meg is lehet kóstolni.

Idén itt is a vidéké a főszerep: többek közt főz majd a Horgonyzó, a Papi, a Villa Kabala, az Iszkor, a Lestyán, a Teyföl, a Végállomás Bisztró, és Stoller Marci az etyeki Budapréstől, de ott lesz a koppenhágai 2 Michelin csillagos, jelenleg a világ 5. legjobb éttermeként jegyzett Alchemist magyar séfje, Pivonka Richárd is, aki szó szerinti ízelítőt ad majd az étterem filozófiájából.

A workshopok sem maradhatnak el: lesz rétesnyújtás a Poroszlói Rétesházzal és csigatészta-készítés Csepelyi Adriennel.

A program zárásaként a RTL “Éttermek csatája” főzőműsorának két döntőse lép színpadra, hogy együtt főzzenek, amelynek végeredményét nemcsak Sárközi Ákos sztárséf kóstolja majd meg, hanem a közönség is.

A világszinten népszerű Haier márka egy modern és inspiráló konyhát hoz létre a fesztiválon, ahol a készülékek nemcsak a konyhai környezetet teszik különlegessé, hanem valódi szakmai támogatást nyújtanak a séfek munkájához.

