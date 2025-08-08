Kalí órexi! – 5 kiváló, autentikus görög gyrosozó Budapesten

Vannak ételek, amik hiába kiválóak, mégis arra szorulnak, hogy helyreállítsák a renoméjukat. Ilyen a gyros is, ez a zseniális, görög street food, ami jól elkészítve tökéletes gyors ebéd, könnyű, de laktató vacsora lehet, csak hát a jól elkészített verziókat hosszú időn keresztül nélkülöznünk kellett. Mára azonban számos vendéglátóhelyet találni Budapest-szerte, ahol olyan gyrost kapunk, ami biztosan nem okoz majd csalódást. Mi ötöt ajánlunk ezek közül, gyorsbüfétől az elegáns étteremig.

A klasszikus görög gyros, mint általában a mediterrán konyha streetfood-fogásai, nem túl bonyolult étel, viszont pokoli rossz tud lenni, ha elnagyolják, és silány alapanyagokból készítik. Illetve, ha valamit gyrosnak adnak el, ami valójában nem is az, de ez egy másik cikk témája lenne.

A gyros a következő elemekből áll: friss, puha pitából, fűszeres sülthúsból (tradíció szerint sertéshús, de nem szentségtörés már a csirke, a marha és a bárány sem), tzatzikiből, paradicsomból és lilahagymából.

Mostanra állandó eleme lett a gyrosoknak a sült krumpli is, ami gyanúm szerint a globalizáció hatása, de mivel egészen összenőttek ezzel az étellel, vegyük ezt is a listára. A hús pácolásához olívaolajat kevernek össze oregánóval, kakukkfűvel, rozmaringgal, citrom levével, sóval és borssal, majd a hatalmas, egymásra rétegzett húsokból készült, függőleges nyársat lassan forgatva sütik omlósra. Az autentikus tzatziki alapja a sűrű, krémes görög joghurt, amibe kerül zúzott fokhagyma, finomra vágott friss kapor és menta, olívaolaj, fehérborecet, illetve igény szerint lehet belereszelni egy kis friss citromhéjat is. Ebbe az öntetbe keverik a lereszelt, és sózás után kinyomkodott uborkát. Innen már nem lehet nagyot hibázni, de legyetek résen, mert ha ezeket a fázisokat valahol elalibizik, akkor sanszos, hogy más galádságra is képesek.

Aki viszont megtalálja a maga gyrostörzshelyét, az életre szóló megoldást talált arra az esetre, ha megkíván egy falatnyi nyarat, hiszen lássuk be, ez az étel maga a nyár, ott van benne a napsütés és a tengerpart, így még a legsötétebb novembert is be tudja ragyogni, ha jól van elkészítve.

Lássuk a mi kedvenceinket!

Melissa Bisztro Greek Taverna

Az első Melissa a Kazinczy utcában nyitotta meg kapuit, épp az egykori legendás Wichmannal szemben. Ha már a rántott húsos szendvicsek királyától örökre búcsút kellett vennünk, legalább rendes gyros jusson az éjszakai élet kihívásai között megfáradt vándoroknak.

Azóta már nyitottak egy egységet a Wesselényin, a Nyugatinál és a Sas utcában is, a sikerük pedig nem véletlen, hiszen hosszú idő után ők voltak az elsők, akik a bulinegyed gyorskajára vágyó közönségének valódi minőséget kínáltak.

A Melissa gyrosa igazi klasszikus, nem lehet rá panasz, de szerintem a halloumis verzió is isteni. Mikor először ebédeltem náluk, akkor csodálkoztam rá, hogy mennyire finom a tzatzikijük, nemcsak holmi elkent, joghurtos uborkasaláta, íze van, textúrája van, nagyon jól feldobja a hús és a sült krumpli barátságát. Buli előtt, közben és után egyaránt érdemes megállni náluk.

Blue Agori

A Blue Agori azért is tartozik a kedvenceim közé, mert ár-érték arányban szuper, és tökéletesen példázzák, hogy attól, mert egy hely kvázi gyorsétterem-láncként üzemel, még képviselhet valódi minőséget, sőt! A Madách téri éttermük sokszor bizonyult életmentőnek számomra, ha gyorsan kellett ebédelnem, ha hirtelen tört rám az éhség, és épp nem volt ötletem, vagy szerettem volna valami olyat, amivel jól is tudok lakni, de nem okoz súlyos kajakómát. Büszkék rá, hogy friss alapanyagokkal, autentikus receptek szerint dolgoznak, én pedig azt is hozzátenném, hogy az étlapjuk, igen bölcsen, nem kilométer hosszú, pont annyit vállalnak, amit egy-egy egységük elbír. A VII. kerületben kérhetünk gyros pitát normál, és XL méretben, sertéshússal, csirkével vagy épp halloumival, illetve van gyrostál is.

A souvlakijuk egészen kiváló, az étlapon pedig megtaláljátok a Thessalonoki wrapet is, amibe souvlakinyárs kerül mézes mustárral.

Az étlapon szerepel még négyféle saláta, illetve az ételünkhöz rendelhetünk még extrákat, és bár tudom, hogy a klasszikus gyrosnak nem alapeleme, de én nagyon ajánlom kipróbálásra a tirokafterit, vagyis a csípős fetakrémet.

Taverna Dionysos

Ez az étterem már hosszú ideje biztos pont a Belgrád rakpart forgatagában, és elsősorban azoknak ajánlom, akik a görög konyhával a gyros univerzumán túl is megismerkednének. Mindazonáltal, ha valaki szeretné megtudni, hogy milyen a görög gyros éttermi körülmények között elkészítve és feltálalva, az jó helyen jár itt.

Ebben a klasszikus, kék-fehér tavernában, ahol a tradicionális görög konyha és az igazi görög hangulat no meg vendégszeretet dívik, a gyros csirkehússal készül, és friss zöldségekkel, tzatzikivel meg pitakenyérrel tálalják.

Jóízű és üzembiztos fogás, a hús valami elképesztően finom, akinek kevésbé van kedve a kalandozáshoz, de itt készül vacsorázni, az nyugodtan válassza, nem fogja megbánni. Aki viszont úgy érzi, hogy a gyroszokról már mindent tud, és szeretne a görög gasztronómia többi fogásával is megismerkedni, az mélyüljön el bátran az étlapban, esetleg kérje a felszolgálók segítségét, biztosan útba tudják igazítani a cserépben vagy épp faszénen sült húsok, isteni saláták és görög levesek útvesztőjében.

MAZI Greek Kitchen

Egy másik késsel-villával evős étterem a belvárosban azok kedvéért, akik nem állva, papírba csavarva kérik a vacsorájukat. A MAZI étlapján ismerős görög ízeket találunk, azonban náluk minden kapott egy kis frissítést az eredeti verzióhoz képest. Senki se rémüljön meg, nem arról van szó, hogy kitekerték volna az eredeti receptúrát, hogy aztán rá se ismerjünk. Épp csak annyival lett minden izgalmasabb, hogy aki úgy érzi, már mindent látott a gasztronómiának ezen ágán, az se gondolja, hogy hibázott, amikor bizalmat szavazott nekik.

Az ő étlapukon a kebab szerepel, ami a darált borjú- és bárányhúsból készül, kísérői a pita, a joghurtos öntet, a friss paradicsom, a lilahagyma és a petrezselyem.

A MAZI is egy olyan hely, ahova érdemes nagy társasággal jönni, szóval minél többfélét rendeltek, annál többfélét tudtok kóstolni. Ha itt jártok, én nem hagynám ki a moussakát sem.

GRK’S Kyros Yeeros

Ez a Hegedűs Gyula utcai étterem tényleg azért nyitott meg, hogy helyreállítsák a gyros becsületét Budapesten, és őszintén mondom, küldetésük sikerrel járt. Érdemes válogatni az étlapjukról, de aki úgy érzi, mióta megjött a nyaralásból, nem evett még egy rendes gyrost, az mindenképp ezzel kezdje. Utána jöhet minden más. A húst kérhetjük pitába vagy akár tortillába is. Ami állandó, az a tzatziki, a paradicsom, a hagyma, a hasábburgonya és a görög fűszerek.

Viszont a hús helyett kérhetünk bele falafelt, de cukkinigolyót is, a húsos verzióból pedig van klasszikus, souvlakis, biftekis, a klasszikusok kedvelőinek. Aki szeretne kísérletezni, az kérhet pitát tintahalkarikával vagy garnélanyárssal is.

Egy komplett görög ebéd-vacsora elkölthető itt, hiszen a piták/tortillák mellett vannak tálak, saláták és még desszert is, például a 100%-ban vegán bugasta, ez a vaníliás krémmel töltött pite, illetve személyes kedvencem, a ravani, ami egy citrusos-narancsos grízes édesség mézes-fűszeres sziruppal átitatva. Abszolút autentikus, igazi közönségkedvenc, ha az ebédidő a környéken ér titeket, ne menjetek máshová!

