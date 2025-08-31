Életmód

Megrázó fotókkal jelentette be Gordon Ramsay: bőrrák miatt megműtötték

Gordon Ramsay a közösségi médiában beszélt betegségéről és a prevenció fontosságáról, miután bőrrákkal diagnosztizálták.

A híres séf, Gordon Ramsay Instagram-bejegyzésben tudatta a követőivel, hogy bőrrákot diagnosztizáltak nála, és már át is esett az eltávolító kezelésen. Megköszönte az egészségügyi dolgozóknak az erőfeszítéseiket, és arra buzdította rajongóit, hogy ne felejtsék el a napvédő krém használatát.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay
Richard Pelham/Getty Images

Az 58 éves Ramsay-nél bazális sejtes karcinómát távolítottak el, egy nem melanóma típusú bőrrákot. Az operáció utáni állapotról fényképet is feltöltött az Intagram-oldalára:

„Hálás vagyok és nagyon köszönöm a The Skin Associates hihetetlen csapatának és gyors reagálásuknak, hogy eltávolították a bazális sejtes karcinómát, köszönöm” – írta a séf.

A Cancer Research UK jótékonysági szervezet a következő választ írta a bejegyzésre:

Örülünk, hogy jól vagy, Gordon, és köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet arra, mennyire fontos a fényvédelem.

A bazális sejtes karcinóma egy nem melanóma típusú bőrrák, amely a bőr felső rétegében alakul ki, és főként a napból származó és a szoláriumokban használt ultraibolya fény okozza.

A betegség fő tünete a bőrön megjelenő daganat vagy szokatlan folt, amely mérete és megjelenése változó lehet, és leggyakrabban a fej, a nyak és a vállak, a hát, a kezek és az alsó lábszárak területén fordul elő.

Ramsay a jól ismert humorát sem hagyta otthon, hozzátette, hogy amellett, hogy fényvédőzzenek rendszeresen követői, ő maga pedig nem a most olyan divatos arcplasztikán esett át.

Forrásunk volt.

