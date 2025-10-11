5 cukrászdát ajánlunk, ahol az idei szezon legfinomabb gesztenyés süteményei várnak

A gesztenyés desszertekről a legtöbben először a gesztenyepürére asszociálnak. Nincs ezzel semmi gond, a családi összejövetelek kedvenc desszertje, egy ideje ráadásul már azt is tudjuk, hogy a bolti gesztenyemasszán túl is van élet. Aki viszont gesztenyerajongó, az nem éri be ennyivel, úgyhogy most mutatunk öt helyet, ahova bátran ellátogathattok, ha gesztenyés finomságokat kóstolnátok!

Arácsi Cukrászda

Amikor a Balaton felé vesszük az irányt, kinek-kinek megvannak a fix helyei, ahol meg kell állni. Egy kávéra, egy jó ebédre, egy fagyira, vagy épp egy szelet finom sütire. Ha a desszertezőt esetleg még nem választottatok magatoknak, az Arácsi Cukrászdát nem érdemes kihagyni. Magas minőség felesleges cifrázások nélkül, cukrászdai klasszikusok igazán jól elkészítve. Itt nem kell attól félni, hogy a margarinos krém a szájpadlásotokra tapad.

A gesztenyés alagutat kívülről isteni csokimáz borítja, amit egy szaftos, ízes piskótaréteg követ, alatta a gesztenyés hab, és középen, na ott jön a java… az isteni gesztenyés sáv, alig várja az ember, hogy leásson odáig.

Ahogy a mindenféle állagok, és az édes ízek keverednek az ember szájában, attól a legborúsabb őszi délután is felderül.

Arácsi Cukrászda

Balatonfüred, Arácsi út 132.

Nyitvatartás: csütörtök-vasárnap 10.00-18.00

Kézműves Cukrászda

Persze, hogy nem lehetünk meg gesztenyepüré nélkül! Annak az emléke, ahogy nagymama a vastag üvegből készült kompótostálkába nyomja a gesztenyemasszát, arra pedig a tejszínhabot, kinek ebből ad többet, kinek abból, attól függően, hogy szereti, és a csendes, már-már áhítatos falatozás… Én mindig inkább a sütiket szerettem, sosem értettem, mi a felhajtás a gesztenyepüré körül, de az emléke elkísér, és ha jól van elkészítve, örömmel megeszem.

A gyulai Kézműves Cukrászdában nagyon jó ízű gesztenyepürét lehet kapni, de a maga klasszikus formájában. Semmi tekerés-csavarás, csak az alapok, de azok jó minőségben.

Kis gesztenyekukackák, rajtuk tejszínhab, a habon csokireszelék. Nincs kedve az embernek minden egyes nap kísérletezni. Néha kell egy bejáratott klasszikus, ami nem okoz csalódást.

A Kézműves Cukrászda tortái és gesztenyepüréi via

Kézműves Cukrászda

Gyula, Városház utca 21.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 9.00-21.00, szombat-vasárnap 10.00-21.00

Cocó7 Csokoládé Bolt és Látványműhely

Tovább fűzve Joey Tribbiani bölcsességét a jóbarátokból: a méz jó, a csoki jó, a gesztenyepüré, szintén jó! Tehát mi baj történhet, ha ezek a finomságok egy bonbonban találkoznak?! Semmi az égvilágon!

A Cocó7 csokikülönlegességeiért amúgy is rajongunk, de ez a mézes-gesztenyepürés kis falatka egészen különleges darab.

Van tejcsokis, étcsokis, fehércsokis verzió belőle, és én a magam részéről az étcsokisat szeretem a legjobban – fanyarsága jól illik a töltelék édességéhez. Akár magatokat lepnétek meg, akár ajándékba adnátok, nem lehet vele hibázni. És, ha már úgyis ott jártok, nézzetek szét a bonbonkülönlegességek között, hátha akad még kedvetekre való.

A Cocó7 Csokoládé Bolt és Látványműhely mézes-gesztenyepürés bonbonjai

Cocó7 Csokoládé Bolt és Látványműhely

Budapest, Hattyú utca 1., Böszörményi út 19./b, Pasaréti tér

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00, hétfő-szombat 10.00-19.00, hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Marján Cukrászda

Van úgy, hogy nem akarunk egy egész szelet sütit betermelni, csak egy falatnyi édesség, csak annyi hiányzik a boldogsághoz. Egy kis kocka csokoládé, egy kanálka lekvár, egy-két szem keksz, vagy esetleg egy gesztenyegolyó? Az egri Marján Cukrászda kínálatában többféle gesztenyés finomságot is lehet találni (én a gesztenyés krémes mellett sem mennék el szó nélkül), de a gesztenyegolyó az, ami életmentő lehet, ha épp csak egy kis finomságra van szükség ahhoz, hogy jól alakuljon a nap.

A Marján Cukrászda süteményespultja via

Marján Cukrászda

Eger, Kossuth Lajos utca 28.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Daubner Cukrászda

Amikor edzés után anyukám valamilyen csemegével várt, azt szerettem a legjobban, ha dióskifli lapult a csomagban. A sűrű tésztát, és az édes, diós tölteléket egyszerűen nem tudtam megunni, nekem a bejgliből is a diós volt a kedvencem. Aztán, mikor úgy hozta az élet, hogy a Daubner cukrászda környékén dolgoztam, nem tudtam megállni, hogy időről-időre ne térjek be hozzájuk. Kis pogácsa, kis fagyi, kis ez-az… A Daubner olyan, hogy az ember ott mindig talál valamit, akkor is, ha nem keresi. Keresni én sem kerestem, aztán egyszer csak mégis feltűnt, hogy kapni itt olyat, hogy gesztenyés-narancsos kifli. Ugye?! Szerintem is csodálatos.

A márványos, omlós bejglitészta alatt ott a gesztenyés töltelék, amibe kandírozott narancshéjat kevertek, ami minden harapásnál kellemes, fanyar kis meglepetés.

Tea mellé falatozni, kávé mellé uzsonnára, vagy csak úgy, mert jólesik, mindig szeretettel ajánlom.

Daubner Cukrászda

Budapest, Szépvölgyi út 50.

Receptajánlónk:

Nyitvatartás: szerda 12.00-19.00, csütörtök-vasárnap 9.00-19.00

Címlapkép: Kézműves Cukrászda