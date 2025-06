Ahhoz, hogy a nem kívánt hangyainváziótól megszabadulj, elég, ha beszerzel két fűszert, amelyek nem ölik meg, ellenben távol tarják a hangyákat az otthonodtól.

Ez a két fűszer elűzi a hangyákat az otthonodból

Higiéniai szempontból nagyon károsak a hangyák, hiszen beszennyezhetik az élelmiszereket, de akár kárt is okozhatnak, ha a vezetékekben, a gipszkartonban vagy a falban fészket raknak.

Két fűszer kell csupán, ami segít rajtad

A kurkuma és a cayenne bors a legtöbb konyhában megtalálhatóak, és az étel ízesítése mellett arra is alkalmasak, hogy elűzzék a hangyákat.

Fontos, hogy tisztában légy vele, hogy a kurkuma nem jelent veszélyt a háziállatokra vagy a gyerekekre, de a cayenne bors szemirritációt okozhat a kutyáknál, a macskáknál és a gyerekeknél is.

Ennek tudatában használd a fűszereket!

Hogy vesd be?

Tedd a kurkumaport olyan helyre, ahol a hangyák gyülekeznek, fészket alakítottak ki vagy gyakran felbukkannak.

Ha csak találomra szórsz belőle ide-oda, előfordulhat, hogy az akció nem vezet célra, mert a hangyák nem szeretik a kurkuma illatát, és azt sem, ha a por a lábukra ragad, így lehet, hogy inkább kikerülik a fűszert.

Ha a cayenne borsot választod, akkor bőséggel szórj belőle oda, ahol a hangyák mozognak. Érdemes a konyhában lévő készülékek mögé is benézni, mert a hangyák jellemzően ezeken a sötét területeken mozoghatnak morzsák után vadászva. A port az ajtók és ablakok elé is szórhatjuk, ha jele van annak, ott jöttek be a hívatlan vendégek.

Forrásunk volt.

